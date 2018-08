Capannori: lunedì al via un laboratorio gratuito per diventare dj

Altre notizie brevi

venerdì, 17 agosto 2018, 15:45

Il Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” assegna al basso baritono Francesco Lombardi la XX Targa d’argento “Luciana Pardini”. Il riconoscimento è consegnato annualmente a giovani talenti che si siano rivelati emergenti nel campo della musica classica e lirica.

venerdì, 17 agosto 2018, 14:51

"Molti attraversamenti pedonali non danno una buona visibilità, come alla rotonda di porta Elisa, dove sono avvenuti episodi incidentali - questo è quanto afferma Daniele Marchi membro della direzione provinciale di Energia Per l’Italia –, purtroppo, questa situazione esiste anche nei quartieri, fino ad arrivare nella prima periferia.

venerdì, 17 agosto 2018, 12:29

Fiom Cgil interviene per esprimere la propria solidarietà ai lavoratori di Snaitech in sciopero e chiama in causa il governo."Vogliamo innanzitutto esprimere la solidarietà - commenta il sindacato - alle lavoratrici e ai lavoratori di Snaitech del settore commercio per la riuscita adesione allo sciopero, unitariamente proclamato dalle organizzazioni sindacali...

venerdì, 17 agosto 2018, 09:03

Felice Marra, di 3Generazioni - Unione Generazionale per il Progresso, interviene dopo i drammatici fatti di Genova per sensibilizzare sul tema della sicurezza delle strade e dei ponti in Italia."La drammatica vicenda del crollo del Ponte Morandi di Genova - esordisce - deve risvegliare le coscienze dei cittadini sui pericoli...

giovedì, 16 agosto 2018, 20:12

Sinistra con Tambellini ha rinviato la mobilitazione in programma oggi a San Concordio, per illustrare i contenuti del famigerato emendamento al decreto Milleproroghe: quello cioè che, al Senato, ha visto in un colpo volatilizzare i milioni di euro giù stanziati per la riqualificazione dei quartieri lucchesi, come di altre 95...

giovedì, 16 agosto 2018, 15:23

Il Museo Via Francigena Entry Point organizza due visite guidate, alle ore 21 e 22, al Complesso monumentale e al museo, ingresso 2 euro.

giovedì, 16 agosto 2018, 12:31

Domenica 19 agosto Officina Natura salirà sulla montagna più alta della Toscana e terza cima dell'Appennino Settentrionale, il Monte Prado con i suoi 2054 m. Percorrendo un tratto del sentiero GEA, la grande escursione appenninica, sarà possibile godere di eccezionali panorami su Emilia e Toscana: l'Abetina Reale, il parco dell'Orecchiella,...

giovedì, 16 agosto 2018, 12:02

La Regione mette a disposizione degli enti del terzo settore 200.000 euro per progetti di raccolta e redistribuzione di generi alimentari, con il duplice scopo di evitare sprechi e andare incontro all'emergenza della povertà alimentare. Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi...

giovedì, 16 agosto 2018, 11:41

Saranno in distribuzione da martedì 21 agosto all’Urp di via del Moro, i tesserini di caccia validi per la stagione venatoria 2018/19. Il tesserino autorizza l'attività di caccia per una stagione e va rinnovato annualmente. Il rilascio avverrà, dopo la verifica di tutta la documentazione necessaria, all’Ufficio per le Relazioni...

mercoledì, 15 agosto 2018, 13:16

Il referente provinciale dell'Idv di Lucca Domenico Capezzoli interviene in merito al sistema fiscale italiano. "Le tasse - dichiara - colpiscono i redditi lordi, invece della capacità contributiva di cui al primo coma dell'articolo 53 della Costituzione.