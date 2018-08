Capezzoli (IdV): "Bene lo stanziamento fatto dal comune di Capannori per contribuire allo smaltimento dell'amianto"

domenica, 5 agosto 2018, 09:59

Domenico Capezzoli, referente provinciale dell'Italia dei Valori, commenta con favore l'iniziativa del comune di Capannori di elargire contributi alle famiglie per lo smaltimento dell'amianto.



"L'amministrazione comunale - ricorda Capezzoli - ha stanziato 20 mila euro per contribuire alla spesa che i cittadini devono sostenere per lo smaltimento dell'amianto dalle proprie abitazioni e pertinenze. "Le opere possono riguardare demolizioni, sostituzioni, ristrutturazioni e smaltimento di lastre di copertura di fabbricati, materiali che rivestono superfici e strutture applicati a spruzzo o cazzuola, rivestimenti isolanti di tubazioni e caldaie, canne fumarie, serbatoi e simili e pannellature isolanti per pareti o soffitti".



"Lo scopo - continua l'esponente Idv - è quello di andare a sostenere i lavori di bonifica di questo materiale. Il contributo potrà coprire fino al 50 per cento delle spese previste per la rimozione o lo smaltimento dell'amianto fino a un massimo di mille euro".



"L'amianto - conclude Domenico Capezzoli - è pericoloso quando le fibre di cui è composto possono essere inalate. Il materiale è duro e può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani..). Le fibre sono fortemente legate in una matrice stabile e solida per cui difficilmente si liberano. Se l'amianto è compatto, come nel caso di materiali in cemento amianto (eternit), le fibre sono legate in una matrice solida per cui difficilmente si liberano. Lo stesso D.M. 6/9/94 Min. Sanità al punto 7 riporta: "Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per coperture in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente."