Centri di revisione veicoli a motore art. 80 cds: chiarimenti in merito alla figura del sostituto del responsabile tecnico

Altre notizie brevi

venerdì, 10 agosto 2018, 16:14

Sarà riaperta al transito domani mattina (sabato) e non martedì 14 agosto come precedentemente annunciato via Carlo Piaggia a Capannori che tornerà quindi regolarmente a doppio senso di marcia. I lavori alle fognature nel tratto davanti la chiesa in seguito alla voragine apertasi sulla carreggiata alcuni giorni fa a causa...

venerdì, 10 agosto 2018, 12:53

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara informa che sono aperte le iscrizioni per 2 nuovi corsi Haccp in programma nella sede dell'associazione di Lucca (via Fillungo, 121).

giovedì, 9 agosto 2018, 14:57

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica alcune variazioni temporanee dei servizi della Medicina Legale nell'ambito territoriale di Lucca nel corso della settimana di ferragosto.

giovedì, 9 agosto 2018, 14:57

Secondo appuntamento, lunedì 13 agosto alle 19.30 e alle 20.30, dedicato alla chiesa di Santa Caterina.

giovedì, 9 agosto 2018, 13:55

"Possibile-afferma amareggiata Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-che a Capannori, complice la Regione Toscana, non sapessero come meglio investire ben 70.000 euro, destinati al cosiddetto "Labirinto del Pellegrino" ubicato in quella che era un'area dove giocavano i bambini antistante il museo Athena?" "Data la cifra, tra l'altro-prosegue il...

giovedì, 9 agosto 2018, 10:16

"L'ospedale di Campo di Marte, a Lucca, dovrà restare una struttura destinata svolgere funzioni di tipo sociosanitario. Occorre salvaguardare la struttura da mire speculative e impedire che possa avere altri tipi di destinazione. Gli impegni presi al primo tavolo tecnico in Regione erano validi e devono essere concretizzati al più presto.

mercoledì, 8 agosto 2018, 16:45

Dopo le critiche del sindaco di Capannori sugli assi viari, CasaPound Italia interviene 'bacchettando' Luca Menesini. "La polemica sugli assi viari è fumo elettorale – si legge nella nota – e ricalca lo stesso copione visto durante le scorse amministrative di Capannori.

mercoledì, 8 agosto 2018, 00:44

Si avvicina la nuova edizione della Notte Bianca, e si ripropone il problema dei costi per la sicurezza. In consiglio comunale il consigliere Enrico Torrini (SìAmo Lucca) ha chiesto al comune di adottare le modifiche che sono state apportate alla direttiva Gabrielli sulla sicurezza delle manifestazioni.

mercoledì, 8 agosto 2018, 00:43

L'aula di Palazzo Santini torna a occuparsi del tema dei vaccini. La consigliere comunale Silvia Del Greco (PD) ha presentato in consiglio comunale una raccomandazione sul tema, alla luce degli annunciati cambiamenti nella normativa."Si raccomanda al sindaco e alla giunta di monitorare la situazione al rientro in classe dei bambini...

martedì, 7 agosto 2018, 16:44

Accoglienza turistica: al via a settembre a Lucca il corso di formazione gratuito per giovani fra i 16 e i 18 anni "Booking". Dalle prenotazioni alla gestione dei reclami fino all'attività di segreteria, anche in lingua straniera: tutto quanto è accoglienza turistica sarà al centro di un corso di formazione...