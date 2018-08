Circoscrizione Marlia, Forza Italia Capannori chiede chiarezza in merito al bando

Altre notizie brevi

domenica, 5 agosto 2018, 09:59

Domenico Capezzoli, referente provinciale dell'Italia dei Valori, commenta con favore l'iniziativa del comune di Capannori di elargire contributi alle famiglie per lo smaltimento dell'amianto."L'amministrazione comunale - ricorda Capezzoli - ha stanziato 20 mila euro per contribuire alla spesa che i cittadini devono sostenere per lo smaltimento dell'amianto dalle proprie abitazioni...

domenica, 5 agosto 2018, 09:46

Ilarità Quilici, commissario provinciale di Lega Toscana, attacca la consigliera regionale della Lega Nord Elisa Montemagni per non essersi interessata del territorio di Capannori per tre anni e mezzo."Pur condividendo, come espresso dalla consigliera regionale Elisa Montemagni, che l'evento relativo sulla presentazione del libro del giornalista Antonello Caporale contro il...

sabato, 4 agosto 2018, 21:14

Partiranno lunedì 6 agosto i lavori della Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Lucca, di ottimizzazione e manutenzione straordinaria della fognatura in via delle Fornacette a San Concordio con la realizzazione di una nuova condotta in pressione.

sabato, 4 agosto 2018, 13:03

Lunedì 6 agosto alle ore 21.15 alla chiesa di Ruota nell'ambito del 74° Anniversario di Don Aldo Mei, è in programma l'iniziativa 'Erano come figli', lettura scenica di Marco Brinzi, a cura di Luciano Luciani dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Provincia di Lucca.L'iniziativa sarà preceduta dal saluto...

sabato, 4 agosto 2018, 10:19

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, prende di mira l'opposizione del comune ed invita ad un "senso di responsabilità"."Ho letto con un certo stupore - esordisce - la presa di posizione comune (sic!) dei tre ex candidati a sindaco che oggi siedono sui banchi dell'opposizione.

sabato, 4 agosto 2018, 10:13

Stasera domenica 5 agosto presso l'antica locanda Stefani a S.Lorenzo a Vaccoli si terrà la quinta edizione della sfilata di moda Giuly abbigliamento, boutique a S.Maria del Giudice, che da oltre trent'anni veste donne di ogni età. Le ragazze sfileranno in abiti da giorno, da sera e in costume.

venerdì, 3 agosto 2018, 16:23

"Riteniamo quantomai infelice ed inopportuna-afferma seccamente Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - la scelta del comune di Capannori di presentare, nell'ambito di una rassegna, proprio il libro:" Matteo Salvini il ministro della paura" che verrà proposto al pubblico il 10 agosto." "Fra milioni di libri-prosegue il consigliere-...

venerdì, 3 agosto 2018, 16:21

Sabato 4 agosto nell'ambito della sagra della zuppa a S.Maria del Giudice si terrà Il grande evento "MM Passione danza". Si esibirà la scuola di ballo che già negli anni scorsi ha riscosso un grande successo.

giovedì, 2 agosto 2018, 16:05

Le famiglie utenti dei gestori toscani che si trovano in particolari situazioni socio-economiche disagiate possono usufruire, per i consumi idrici, di agevolazioni tariffarie.

giovedì, 2 agosto 2018, 15:07

«Con i tagli alle Forze dell’Ordine e le crescenti problematiche di sicurezza sul territorio, il ruolo delle Polizie municipali assume sempre più peso, per questo servono dotazioni adeguate e professionalità elevata, non possono più essere considerati solamente come i “bancomat dei Comuni”» ad affermarlo è Paolo Marcheschi, presidente del gruppo...