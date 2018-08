Domenico Capezzoli (Italia dei Valori-Lucca): "La nostra proposta di riforma fiscale"

Altre notizie brevi

lunedì, 6 agosto 2018, 14:56

Il parco di Villa Reale chiuderà alle visite, in via del tutto straordinaria per un evento privato, da domani fino a lunedì 13 agosto.

lunedì, 6 agosto 2018, 14:02

"E pensare-afferma amaramente Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-che qualcuno si ostina ancora ad affermare che non vi siano aspetti lucrativi dietro l'accoglienza degli immigrati, ma solamente la voglia di aiutare il prossimo." "Basta, però-prosegue il Consigliere-scorrere i significativi dati forniti dalla Corte dei Conti, per rilevare facilmente...

lunedì, 6 agosto 2018, 12:54

Sconti e migliorie per gli utenti del tpl su gomma in Toscana. Dopo un mese dall'entrata in vigore, la nuova comunità tariffaria regionale è oggetto di alcuni interventi di aggiustamento e di rimodulazione delle tariffe entrate in vigore il 1° luglio 2018 e che aveva l'obiettivo di dare equità ad...

lunedì, 6 agosto 2018, 09:32

“Sistema Ambiente Spa” comunica che gli uffici amministrativi e TIA di Via delle Tagliate III, Trav. IV 136 - Borgo Giannotti e Borgo a Mozzano (Lu) saranno chiusi al pubblico dal giorno 13 agosto al 17 agosto 2018 compreso.

domenica, 5 agosto 2018, 22:04

Recentemente alla circoscrizione di Marlia hanno preso il via dei lavori per la ristrutturazione interna dello stabile. "Il progetto prevede lo smantellamento dell'info giovani ( utile come ufficio di collocamento di quest'ultimi), la sede dell'ufficio del vigile di quartiere ed, infine, l'ufficio del turismo, finanziato dalla regione e mai aperto.

domenica, 5 agosto 2018, 09:59

Domenico Capezzoli, referente provinciale dell'Italia dei Valori, commenta con favore l'iniziativa del comune di Capannori di elargire contributi alle famiglie per lo smaltimento dell'amianto."L'amministrazione comunale - ricorda Capezzoli - ha stanziato 20 mila euro per contribuire alla spesa che i cittadini devono sostenere per lo smaltimento dell'amianto dalle proprie abitazioni...

domenica, 5 agosto 2018, 09:46

Ilarità Quilici, commissario provinciale di Lega Toscana, attacca la consigliera regionale della Lega Nord Elisa Montemagni per non essersi interessata del territorio di Capannori per tre anni e mezzo."Pur condividendo, come espresso dalla consigliera regionale Elisa Montemagni, che l'evento relativo sulla presentazione del libro del giornalista Antonello Caporale contro il...

sabato, 4 agosto 2018, 21:14

Partiranno lunedì 6 agosto i lavori della Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Lucca, di ottimizzazione e manutenzione straordinaria della fognatura in via delle Fornacette a San Concordio con la realizzazione di una nuova condotta in pressione.

sabato, 4 agosto 2018, 13:03

Lunedì 6 agosto alle ore 21.15 alla chiesa di Ruota nell'ambito del 74° Anniversario di Don Aldo Mei, è in programma l'iniziativa 'Erano come figli', lettura scenica di Marco Brinzi, a cura di Luciano Luciani dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Provincia di Lucca.L'iniziativa sarà preceduta dal saluto...

sabato, 4 agosto 2018, 10:19

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, prende di mira l'opposizione del comune ed invita ad un "senso di responsabilità"."Ho letto con un certo stupore - esordisce - la presa di posizione comune (sic!) dei tre ex candidati a sindaco che oggi siedono sui banchi dell'opposizione.