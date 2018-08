FdI: "Inaccettabile che il Parlamento rimanga in vacanza di fronte alla tragedia del Ponte Morandi"

Altre notizie brevi

lunedì, 20 agosto 2018, 10:39

Mostra collettiva pittori e artisti lucchesi per la Costituzione presso la Casermetta San Frediano dal 4-15 settembre. L'inaugurazione è il 4 settembre alle 17,30 aperta in orario 10-12 16,30-18,30. Espongono- Catia Canozzi- Lorenzo D'Angiolo- Rossi Eleonora-Liceo-Cardoni Maurizia-Fabrizio Barsotti- Cinzia Coronese-Adolfo Lorenzetti-Janet Kay Lilly-Maria Chiara Lucchetti- Lovi Michele_Lovi Mauro-Elio Lutri- Gianfalco...

domenica, 19 agosto 2018, 11:26

Il 25 agosto non perdetevi le visite guidate gratuite alla Cappella di S. Ignazio e all'intero complesso archeologico della basilica. Tre occasioni, alle ore 21, alle 22 e alle 23, per conoscere meglio questo luogo straordinario e ricco di storia! Info e prenotazione obbligatoria presso ItineraTel. 0583 583150

sabato, 18 agosto 2018, 11:36

Riceviamo questa segnalazione da Fabrizio Barsotti e volentieri pubblichiamo: "I fossi della città sono una pattumiera a cielo aperto, non è certamente una bella immagine vedere nel condotto scorrere di tutto da sacchetti della spazzatura, bottiglie, piccioni morti, potature di giardinaggio.

venerdì, 17 agosto 2018, 16:22

Capannori sempre più città che stimola e favorisce la creatività delle ragazze e dei ragazzi. Dal 20 agosto al 19 settembre al Centro Giovani in via del Marginone a Santa Margherita si svolgerà infatti un laboratorio gratuito di dj.

venerdì, 17 agosto 2018, 15:45

Il Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” assegna al basso baritono Francesco Lombardi la XX Targa d’argento “Luciana Pardini”. Il riconoscimento è consegnato annualmente a giovani talenti che si siano rivelati emergenti nel campo della musica classica e lirica.

venerdì, 17 agosto 2018, 14:51

"Molti attraversamenti pedonali non danno una buona visibilità, come alla rotonda di porta Elisa, dove sono avvenuti episodi incidentali - questo è quanto afferma Daniele Marchi membro della direzione provinciale di Energia Per l’Italia –, purtroppo, questa situazione esiste anche nei quartieri, fino ad arrivare nella prima periferia.

venerdì, 17 agosto 2018, 12:29

Fiom Cgil interviene per esprimere la propria solidarietà ai lavoratori di Snaitech in sciopero e chiama in causa il governo."Vogliamo innanzitutto esprimere la solidarietà - commenta il sindacato - alle lavoratrici e ai lavoratori di Snaitech del settore commercio per la riuscita adesione allo sciopero, unitariamente proclamato dalle organizzazioni sindacali...

venerdì, 17 agosto 2018, 09:03

Felice Marra, di 3Generazioni - Unione Generazionale per il Progresso, interviene dopo i drammatici fatti di Genova per sensibilizzare sul tema della sicurezza delle strade e dei ponti in Italia."La drammatica vicenda del crollo del Ponte Morandi di Genova - esordisce - deve risvegliare le coscienze dei cittadini sui pericoli...

giovedì, 16 agosto 2018, 20:12

Sinistra con Tambellini ha rinviato la mobilitazione in programma oggi a San Concordio, per illustrare i contenuti del famigerato emendamento al decreto Milleproroghe: quello cioè che, al Senato, ha visto in un colpo volatilizzare i milioni di euro giù stanziati per la riqualificazione dei quartieri lucchesi, come di altre 95...

giovedì, 16 agosto 2018, 15:23

Il Museo Via Francigena Entry Point organizza due visite guidate, alle ore 21 e 22, al Complesso monumentale e al museo, ingresso 2 euro.