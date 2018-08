Idv Lucca: "L'Europa faccia la sua parte per quanto riguarda l'immigrazione"

lunedì, 27 agosto 2018, 08:41

Domenico Capezzoli, referente dell'Italia dei Valori della provincia di Lucca, interviene sul tema dell'immigrazione e chiede le dimissioni del ministro Matteo Salvini.



"Che ci sia un problema - scrive - per quanto riguarda la questione immigrati, credo che sia alla luce del sole. Ma i problemi non sono certo quelli che paventa il ministro dell'Interno incapace ed in eterna campagna elettorale, Matteo Salvini. È un dovere accogliere e accudire, chi è in stato di bisogno".

"Non condividiamo - dichiara - una politica razzista, perpetrata ogni giorno da uno che non vuole risolvere il problema ma, che con la propaganda becera vuole aumentare solo il proprio consenso. Basta vedere continua l'esponente dell'Idv, il caso della Nave Diciotti e dei 177 migranti presi sotto sequestro. Noi Italiani, molto spesso ci dimentichiamo che anche noi siamo stati un popolo di immigrati, ci dobbiamo indignare alziamo la nostra voce contro i potenti incompetenti".

"Questo Governo non è diverso dai precedenti - conclude -, politiche inutili e solo per salvaguardare i propri interessi, governo razzista e fascista. Le indagini a carico del ministro dell'interno vadano avanti. Salvini si dimetta. Detto questo, chiediamo all'Europa di intervenire, la distribuzione per l'accoglienza, deve essere per tutti gli stati membri, più equa".