La bellezza della musica di Bach a S.Ginese di Compito con il Francigena Ensemble e gli olandesi del Cugnon Project

Altre notizie brevi

martedì, 7 agosto 2018, 16:44

Accoglienza turistica: al via a settembre a Lucca il corso di formazione gratuito per giovani fra i 16 e i 18 anni "Booking". Dalle prenotazioni alla gestione dei reclami fino all'attività di segreteria, anche in lingua straniera: tutto quanto è accoglienza turistica sarà al centro di un corso di formazione...

martedì, 7 agosto 2018, 16:35

Dopo il successo riscosso dallo spettacolo teatrale dedicato alla vita di Giacomo Puccini “Piccolo come le stelle” dello scorso 19 luglio, continuano gli appuntamenti in piazza San Francesco realizzati in sinergia tra Comune di Lucca, Teatro del Giglio, Fondazione Giacomo Puccini, Confcommercio e Strada del Vino e dell'Olio Lucca, Montecarlo...

martedì, 7 agosto 2018, 15:23

"La qualità dell'aria in Toscana appare in leggero miglioramento-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-ma vi sono ancora delle zone, come quella della piana lucchese, che registrano preoccupanti sforamenti di PM10 e PM2,5." "I dati Arpat appena pubblicati, relativi peraltro al 2017-prosegue il Consigliere- non lasciano, infatti, adito...

martedì, 7 agosto 2018, 14:08

Dopo il successo registrato nei mesi scorsi e l'interesse suscitato durante il Luglio altopascese, torna a grande richiesta una nuova giornata dedicata alle strategie di difesa contro un'aggressione reale. L'appuntamento è per giovedì 9 agosto, alle 20.30 al Parco Aldo Moro: insieme a Matteo Giorgetti del Team Burgalassi, che aveva...

martedì, 7 agosto 2018, 13:02

Questa mattina, presso la sede dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Mura di Lucca parkrun”. Presenti il presidente di parkrun Italia Loredana Introini, i membri del comitato lucchese Stefano Lorenzetti e Alessandro Marchi, il presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo Ilaria del Bianco, il...

lunedì, 6 agosto 2018, 22:59

Con determina del 3 agosto scorso, a seguito di una gara con procedura negoziata svolta in modalità telematica con l'utilizzo del sistema Start a cui sono stati invitati 16 operatori del settore, è stata individuata la ditta che fornirà il servizio per la redazione del Piano operativo urbanistico, comprensivo di...

lunedì, 6 agosto 2018, 14:57

"Italia dei Valori della provincia di Lucca - scrive il responsabile provinciale del partito Domenico Capezzoli - fa una sua proposta di riforma fiscale. Una seria Riforma fiscale deve prendere atto che l'Italia è ai vertici internazionali per quanto riguarda l'evasione fiscale. L'evasione ammonta a 120 miliardi di euro annui.

lunedì, 6 agosto 2018, 14:56

Il parco di Villa Reale chiuderà alle visite, in via del tutto straordinaria per un evento privato, da domani fino a lunedì 13 agosto.

lunedì, 6 agosto 2018, 14:02

"E pensare-afferma amaramente Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-che qualcuno si ostina ancora ad affermare che non vi siano aspetti lucrativi dietro l'accoglienza degli immigrati, ma solamente la voglia di aiutare il prossimo." "Basta, però-prosegue il Consigliere-scorrere i significativi dati forniti dalla Corte dei Conti, per rilevare facilmente...

lunedì, 6 agosto 2018, 12:54

Sconti e migliorie per gli utenti del tpl su gomma in Toscana. Dopo un mese dall'entrata in vigore, la nuova comunità tariffaria regionale è oggetto di alcuni interventi di aggiustamento e di rimodulazione delle tariffe entrate in vigore il 1° luglio 2018 e che aveva l'obiettivo di dare equità ad...