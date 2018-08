Lutto per Genova, Sinistra con Tambellini rinvia il volantinaggio in programma a San Concordio

Altre notizie brevi

Il Museo Via Francigena Entry Point organizza due visite guidate, alle ore 21 e 22, al Complesso monumentale e al museo, ingresso 2 euro.

Domenica 19 agosto Officina Natura salirà sulla montagna più alta della Toscana e terza cima dell'Appennino Settentrionale, il Monte Prado con i suoi 2054 m. Percorrendo un tratto del sentiero GEA, la grande escursione appenninica, sarà possibile godere di eccezionali panorami su Emilia e Toscana: l'Abetina Reale, il parco dell'Orecchiella,...

La Regione mette a disposizione degli enti del terzo settore 200.000 euro per progetti di raccolta e redistribuzione di generi alimentari, con il duplice scopo di evitare sprechi e andare incontro all'emergenza della povertà alimentare. Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi...

Saranno in distribuzione da martedì 21 agosto all’Urp di via del Moro, i tesserini di caccia validi per la stagione venatoria 2018/19. Il tesserino autorizza l'attività di caccia per una stagione e va rinnovato annualmente. Il rilascio avverrà, dopo la verifica di tutta la documentazione necessaria, all’Ufficio per le Relazioni...

Il referente provinciale dell'Idv di Lucca Domenico Capezzoli interviene in merito al sistema fiscale italiano. "Le tasse - dichiara - colpiscono i redditi lordi, invece della capacità contributiva di cui al primo coma dell'articolo 53 della Costituzione.

Il prossimo 16 agosto ricorrono i 90 anni dalla morte di Carlo Del Prete, l'aviatore cui Lucca dette i natali nel 1897 e che nel 1928 compì, assieme ad Arturo Ferrarin, la celebre trasvolata da Monte Celio a Roma a Port Natal in Brasile, stabilendo il record mondiale di chilometri...

Per il giorno mercoledì 15 agosto i parcheggi in struttura, Mazzini e Stazione, saranno usufruibili a titolo gratuito. Rimarranno regolarmente a pagamento tutti i parcheggi a parcometro e il parcheggio Luporini per i camper. Si informa inoltre che il 15 agosto gli uffici amministrativi e l'ufficio permessi della società Metro...

Sarà istituito il senso unico in via Ingrillini per una settimana (da lunedì 20 a domenica 26 agosto), per consentire a Rete Ferroviaria Italiana la posa in opera di barriere guard rail a bordo strada, lungo la linea ferroviaria.

A partire da lunedì 20 agosto e fino a venerdì 28 settembre presso i due Sportelli al cittadino di Marlia e San Leonardo in Treponzio saranno rilasciati i tesserini di caccia per la stagione venatoria 2018-2019 .

A Marlia continuano le serate mondane estive dove si mangia e si balla. Il prossimo sabato 18 agosto e domenica 19 agosto all’interno della struttura coperta in piazza del Mercato, la Banda Spettacolo “La Campagnola di Marlia” organizza: “Musica sotto le stelle”.