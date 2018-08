Marra (3Generazioni): "Ponti e strade in Italia, serve mappatura e certificazione di sicurezza"

venerdì, 17 agosto 2018, 09:03

Felice Marra, di 3Generazioni - Unione Generazionale per il Progresso, interviene dopo i drammatici fatti di Genova per sensibilizzare sul tema della sicurezza delle strade e dei ponti in Italia.



"La drammatica vicenda del crollo del Ponte Morandi di Genova - esordisce - deve risvegliare le coscienze dei cittadini sui pericoli in cui versa la rete autostradale italiana, dovuta a problemi strutturali di ponti e viadotti. Tali pericoli, per il vero, sussistono anche nelle strade comunali e provinciali, anche a causa del dissesto idrogeologico. Anche nel nostro territorio urge un controllo sullo stato di sicurezza della bretella che congiunge Lucca a Viareggio".



"Il problema - spiega - riguarda tutti da nord al sud. Sul Ponte Morandi ci siamo passati tutti, rischiando la vita. Così come tutti percorriamo ponti e viadotti in varie parti d'Italia. Non possiamo più accettare dunque che tutto sia lasciato al caso o alla sorte come una roulette russa. Così come viene chiesta una certificazione di sicurezza per vari locali, attività commerciali ed iniziative pubbliche, allora è essenziale che vi sia anche un obbligo di certificazione di sicurezza da parte dei gestori delle autostrade italiane, certificazione che deve essere aggiornata almeno a cadenza semestrale da parte di società di ingegneria terze".



"E allora - conclude - dopo questa ennesima strage noi cittadini pretendiamo che al momento del pagamento del pedaggio autostradale, al casello, sia esposto in un pannello elettronico tale certificato che qualifica il tratto autostradale come "strada sicura". Mappare e certificare ponti, viadotti e gallerie è essenziale affinché non si ripetano più tragedie come quella che abbiamo assistito a Genova. In onore di queste vite innocenti spezzate, serve una svolta culturale nella gestione della cosa pubblica che metta al centro la vita delle persone e non la logica dei profitti ad ogni costo".