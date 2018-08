Monitoraggio e messa in sicurezza degli alberi: vengono rimossi sei alberi secchi fra il baluardo San Regolo e il baluardo Cairoli

Altre notizie brevi

giovedì, 30 agosto 2018, 09:47

Si sta svolgendo in questi giorni a Firenze la 20esima edizione del Congresso Mondiale della International Ergonomics Association (http://iea2018.org/), a cui partecipano oltre 1.600 ricercatori e professionisti provenienti da più di 70 Paesi. Il tema principale del Congresso è la creatività nella pratica, intesa sia come atto creativo alla base...

giovedì, 30 agosto 2018, 09:18

Oggi (30 agosto) alle 18, presso il Circolo Arci in via Santa Gemma Galgani, riunione dei commercianti e abitanti zona Est della città. Alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini e dell'assessore Celestino Marchini.

mercoledì, 29 agosto 2018, 15:17

"Ho ricevuto, da parte del segretario del circolo del pd Roberto Panchieri, l’invito a partecipare ad un dibattito su politica estera, ilva, infrastrutture - commenta Giovanni Minniti della Lega- . Ringrazio di cuore ma l’importanza e la varietà dei temi proposti imporrebbe la presenza quantomeno del presidente del consiglio.

mercoledì, 29 agosto 2018, 14:23

Nuove opportunità in agricoltura con il primo corso per imparare a coltivare l'uliveto e gestire il frantoio. Aperte le iscrizioni al corso promosso dal Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana, Agenzia Formativa accreditata presso Regione Toscana, per diventare "Tecnico di Attività di Conduzione dell'oliveto e di gestione del frantoio".

mercoledì, 29 agosto 2018, 12:58

Roberto Panchieri, segretario del Circolo PD del Centro Storico, risponde al consigliere comunale della Lega Minniti e si dichiara disponibile ad un confronto pubblico"Mi fa piacere - esordisce - che, a partire dal mio intervento, il consigliere comunale Minniti abbia potuto svolgere le sue "equilibrate" considerazioni sul PD.

martedì, 28 agosto 2018, 13:31

Da ieri, lunedì 27 agosto, fino al 27 ottobre 2018 è aperto il bando comunale per ottenere contributi economici per lo smaltimento dell'amianto presente nelle abitazioni e nelle relative pertinenze. Il contributo sarà riconosciuto nella misura del 60% (al netto dell'iva) delle spese previste per la rimozione e smaltimento fino...

martedì, 28 agosto 2018, 10:59

Anche quest'anno la stagione venatoria scatterà in anticipo: sono state infatti stabilite due giornate di preapertura, sabato 1 e domenica 2 settembre. La delibera che definisce orari, specie cacciabili e condizioni della preapertura è stata approvata dalla giunta regionale, nella sua ultima seduta, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e alla...

martedì, 28 agosto 2018, 10:05

La Fraternita di Misericordia di Marlia ha avuto due progetti approvati per il servizio civile universale per un totale di 12 posti disponibili. Il primo progetto "SOS VITA" riguarda il servizio di intervento sanitario svolto in convenzione con la ASL con otto posti, mentre il progetto "RSA Restiamo Sempre Attivi"...

martedì, 28 agosto 2018, 08:46

Il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle del comune di Capannori organizza un incontro con la cittadinanza, sul tema degli assi viari "Assi viari: l'alternativa possibile", che si terrà presso la sala riunioni del comune di Capannori in Piazza Aldo Moro n.6 a Capannori il giorno sabato 15 settembre alle 10.

lunedì, 27 agosto 2018, 21:31

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni sui massimi sistemi inviateci da Panchieri Roberto, segretario del Circolo Pd del Centro Storico aggiungendo che non ne condividiamo nemmeno una virgola: