Montemagni (Lega): ”A Capannori chiaro esempio di spreco di soldi pubblici, 50 mila euro dalla regione per dei pali piantati per terra"

giovedì, 9 agosto 2018, 13:55

"Possibile-afferma amareggiata Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-che a Capannori, complice la Regione Toscana, non sapessero come meglio investire ben 70.000 euro, destinati al cosiddetto "Labirinto del Pellegrino" ubicato in quella che era un'area dove giocavano i bambini antistante il museo Athena?" "Data la cifra, tra l'altro-prosegue il Consigliere-anche spropositata per un'installazione costituta da una serie di pali, mi sono incuriosita e ho deciso di andare a vedere questa tanto osannata opera, per scoprire, ovviamente, che il percorso è ridicolo e che è stato inaugurato senza "l'albero della via Francigena" e quindi è incompleto." "Ben 50.000 euro-precisa l'esponente leghista-sono stati gentilmente concessi dalla "prodiga" Regione Toscana, mentre il rimanente costo dell'opera è stato a carico, per circa 13.000 euro, del Comune ed il rimanente è coperto dal contributo di un'Associazione ." "Si tratta-sottolinea Montemagni- di un classico spazio riservato ai giochi dei bambini, trasformato, quindi, in una sorta di palizzata, anche esteticamente brutta a vedersi." "Insomma-conclude seccamente Elisa Montemagni-siamo alquanto perplessi di come la Regione, peraltro su espressa richiesta dell'amministrazione locale, abbia improvvidamente destinato una cifra non indifferente(non potevano essere meglio impiegati?) per dotare Capannori di un'opera quantomeno discutibile, privando nel contempo i bambini del luogo di un adeguato spazio per giocare liberamente."