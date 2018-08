Panchieri (Pd): "Disponibile ad un confronto pubblico con Minniti"

mercoledì, 29 agosto 2018, 12:58

Roberto Panchieri, segretario del Circolo PD del Centro Storico, risponde al consigliere comunale della Lega Minniti e si dichiara disponibile ad un confronto pubblico



"Mi fa piacere - esordisce - che, a partire dal mio intervento, il consigliere comunale Minniti abbia potuto svolgere le sue "equilibrate" considerazioni sul PD. Gli devo, tuttavia, un chiarimento ed una proposta".



"Se è sconcertante che un partito politico non sappia spiegare come ha speso i soldi del finanziamento pubblico - incalza - e se è inquietante che la Lega e il Partito di Putin abbiano sottoscritto un Patto permanente di consultazione reciproca a cui aderiscono anche alcune Fondazioni, non è da lì e dalle indagini della Magistratura che arriverà il "diluvio" di cui ho parlato. Sono abbastanza anziano per sapere che i problemi politici non si risolvono per via giudiziaria, come ha dimostrato chiaramente la vicenda di "mani pulite".



"Quindi il consigliere si tranquillizzi - dichiara Panchieri -. Non faccio il tifo per la Magistratura. Il "diluvio" arriverà, anzi sta già arrivando, per la incapacità di Governo. Siamo al raddoppio in pochi mesi dei soldi che gli Italiani sborseranno per pagare gli interessi sul debito pubblico; il più importante Centro Siderurgico d'Europa, un intero comparto industriale ed una intera Regione (la Puglia), stanno attraversando un dramma innescato dalla incompetenza e dalla arroganza del Ministro dello sviluppo economico; dopo la tragedia di Genova il Governo non sa nemmeno chi e come ricostruire il ponte e ciancia a vanvera di nazionalizzazioni; il Ministro degli Interni sta imponendo in modo surrettizio un cambio, un vero tradimento, della politica estera del Paese. In più, si instilla quotidianamente nel corpo sociale dell'Italia il veleno del rancore e dell'odio. Da qui sta venendo il "diluvio". Di questo bisognerebbe parlare, possibilmente in modo civile e pubblico".



"A me farebbe piacere confrontarmi pubblicamente col consigliere comunale Minniti su questi e altri argomenti - conclude -, anche sul "vuoto cosmico" del Partito Democratico. Io sono a disposizione Per me va bene anche la sede della Lega. Resto in attesa".