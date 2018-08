Parcheggi in struttura gratuiti il 15 agosto

Altre notizie brevi

martedì, 14 agosto 2018, 15:14

Il prossimo 16 agosto ricorrono i 90 anni dalla morte di Carlo Del Prete, l'aviatore cui Lucca dette i natali nel 1897 e che nel 1928 compì, assieme ad Arturo Ferrarin, la celebre trasvolata da Monte Celio a Roma a Port Natal in Brasile, stabilendo il record mondiale di chilometri...

martedì, 14 agosto 2018, 13:01

Sarà istituito il senso unico in via Ingrillini per una settimana (da lunedì 20 a domenica 26 agosto), per consentire a Rete Ferroviaria Italiana la posa in opera di barriere guard rail a bordo strada, lungo la linea ferroviaria.

martedì, 14 agosto 2018, 12:03

A partire da lunedì 20 agosto e fino a venerdì 28 settembre presso i due Sportelli al cittadino di Marlia e San Leonardo in Treponzio saranno rilasciati i tesserini di caccia per la stagione venatoria 2018-2019 .

martedì, 14 agosto 2018, 11:31

A Marlia continuano le serate mondane estive dove si mangia e si balla. Il prossimo sabato 18 agosto e domenica 19 agosto all’interno della struttura coperta in piazza del Mercato, la Banda Spettacolo “La Campagnola di Marlia” organizza: “Musica sotto le stelle”.

lunedì, 13 agosto 2018, 12:41

Un tuffo nell'affascinante ed intricato mondo dell'arte contemporanea pietrasantina. Tra le eccentriche installazioni di Piazza Duomo, gli enigmatici bronzi di Mitoraj e le opulente figure di Botero, scopriremo il volto più inedito ed attuale della città.Durata: 1 ora e 30 minuti Ritrovo: ore 21:00 davanti alla facciata del Duomo di...

lunedì, 13 agosto 2018, 12:32

Un calo del 5 per cento, con prenotazioni last minute e una minore capacità di spesa. È un'estate in salita per gli agriturismi toscani, così come emerge dalle stime di Agriturist – Confagricoltura Toscana.

lunedì, 13 agosto 2018, 09:47

Nella giornata di martedì 14 agosto l’Ufficio IX - Ambito Territoriale di Lucca e Massa sede di Lucca osserverà il seguente orario di apertura: dalle ore 7,30 alle 14,30. Il personale tenuto alla presenza potrà recuperare le ore non prestate, in conformità della normativa vigente oppure, in alternativa, anticipare il...

domenica, 12 agosto 2018, 10:51

Il Partito Democratico di Altopascio esprime piena soddisfazione per l'approvazione del piano regionale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020: i progetti presentati dall’amministrazione D’Ambrosio per la realizzazione della palestra, della nuova scuola media di via S.

sabato, 11 agosto 2018, 11:14

Da pochi giorni è in libreria il volume "Puccini al Giglio. Le opere di Puccini al teatro di Lucca" Dreambook Edizioni. Si tratta dell'ultimo lavoro del concittadino Emiliano Sarti, già autore di una biografia di Puccini e di Catalani.

venerdì, 10 agosto 2018, 16:14

Sarà riaperta al transito domani mattina (sabato) e non martedì 14 agosto come precedentemente annunciato via Carlo Piaggia a Capannori che tornerà quindi regolarmente a doppio senso di marcia. I lavori alle fognature nel tratto davanti la chiesa in seguito alla voragine apertasi sulla carreggiata alcuni giorni fa a causa...