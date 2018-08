Pd, il circolo Lucca centro va alla carica: anco alle puci ni vien la tosse

lunedì, 27 agosto 2018, 21:31

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni sui massimi sistemi inviateci da Panchieri Roberto, segretario del Circolo Pd del Centro Storico aggiungendo che non ne condividiamo nemmeno una virgola:

L'avventura della nave Diciotti si è finalmente conclusa con l'intervento caritatevole della Chiesa Italiana che ha risolto una vicenda penosa per la dignità del nostro Paese e delle Istituzioni. Resta il segno dell'offesa recata dal Ministro degli Interni alle regole della Democrazia Italiana. Ma a lui, uomo della Provvidenza, questo non interessa; ormai lui crede di misurarsi con la Storia. Per adesso deve misurarsi con la Magistratura. Nel frattempo il Governo del Cambiamento ha raggiunto straordinari risultati: l'interesse che gli Italiani devono pagare per sostenere il debito pubblico è più che raddoppiato, l'Italia è l'unico Paese europeo che ha registrato nel secondo trimestre un arretramento nella crescita economica, i ceti produttivi hanno annunciato una mobiltazione (simile a quella torinese dei 40.000 di tanti anni fa) per spingere il Governo ad occuparsi finalmente dei veri problemi drel Paese, il più importante centro siderurgico di Europa, l'ILVA di Taranto, attende che sua maestà Di Maio prenda una decisione, i 5 Stelle cianciano a vancera di Nazionalizzazioni senza sapere di cosa stanno parlando, Salvini, senza che il Parlamento ne abbia mai discusso, sta facendo scivolare verso est (Ungheria, Russia,Polonia) l'asse della politica estera italiana. E potrei continuare, magari ricordando la vicenda dei 49 milioni di finanziamento pubblico di cui la Lega non sa spiegare la utilizzazione o, ancora, il patto di consultazione firmato tra la Lega e il partito di Putin, su cui una sbirciatina della Magistratura Italiana non farebbe certo male. Insomma prepariamoci perchè sta per diluviare.