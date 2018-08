Porcari, nuovo orario al pubblico dell’ufficio anagrafe

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 agosto 2018, 20:00

La Marchesa Bottini (interpretata da Maria Bruno) aprirà la sua splendida dimora e i suoi giardini ai turisti e alla cittadinanza per trascorrere un frizzante pomeriggio della Bella Epoque. I partecipanti, accolti dai musicisti e dallo staff in costume d’epoca, potranno visitare le sale affrescate della Villa ed ammirare la...

mercoledì, 22 agosto 2018, 19:59

Sono definite stabili e in miglioramento le condizioni di salute del bambino francese precipitato ieri dalle Mura di Lucca mentre viaggiava in bicicletta sul baluardo San Regolo. Lo si apprende da fonti dell'ospedale Meyer di Firenze, dove il minore era stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso. Il bambino era caduto nella cannoniera.

mercoledì, 22 agosto 2018, 19:59

Il borgo di Montecarlo, in lucchesia, offrirà lo scenario per la quinta tappa di ‘Un'altra Estate', l'iniziativa della Regione Toscana realizzata con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Il Tirreno, Vetrina Toscana, FEISCT per valorizzare la destinazione turistica toscana e i prodotti enogastronomici...

mercoledì, 22 agosto 2018, 17:10

Sabato 25 e domenica 26 agosto al Centro Culturale Le Macine in via del Molino a Colle di Compito è in programma la "Festa per i bambini del Rwanda". In programma ci sono mostre sull'emigrazione, presentazione di libri, musica, teatro, giochi per bambini e tombola.

mercoledì, 22 agosto 2018, 15:41

Anche a Capannori i giovani di età compresa fra 18 e 28 anni possono compiere l'esperienza di diventare operatori volontari del servizio civile universale. Sono 29 i posti disponibili nelle scuole e nelle biblioteche del territorio grazie al bando 2018 promosso dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) in collaborazione...

mercoledì, 22 agosto 2018, 09:57

Il titolo è "Vox populi - Per una pedagogia del bene e un rimedio al rancore": così la tradizionale Summer School promossa sulle colline lucchesi dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) e dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione (Fvp) mette sotto la lente i temi più caldi del dibattito contemporaneo,...

martedì, 21 agosto 2018, 19:14

L'etichetta discografica “Bao Bello Music” del m° Fabio Ciacci, comunica che sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2018 del Concorso Canoro “Una voce per Sanremo”

martedì, 21 agosto 2018, 08:47

Domenico Capezzoli, referente dell'Italia dei Valori della provincia di Lucca, interviene sul tema del gioco d'azzardo ribadendo la propria proposta di legge."Il gioco d'azzardo legalizzato - ricorda - è la terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali ormai insopportabili, compresa la rovina di tante persone, fino...

lunedì, 20 agosto 2018, 10:39

Mostra collettiva pittori e artisti lucchesi per la Costituzione presso la Casermetta San Frediano dal 4-15 settembre. L'inaugurazione è il 4 settembre alle 17,30 aperta in orario 10-12 16,30-18,30. Espongono- Catia Canozzi- Lorenzo D'Angiolo- Rossi Eleonora-Liceo-Cardoni Maurizia-Fabrizio Barsotti- Cinzia Coronese-Adolfo Lorenzetti-Janet Kay Lilly-Maria Chiara Lucchetti- Lovi Michele_Lovi Mauro-Elio Lutri- Gianfalco...

lunedì, 20 agosto 2018, 08:42

Alla conferenza dei capigruppo della Camera svoltasi ieri l'altro presso la prefettura di Genova, Fratelli d'Italia ha rappresentato, con la presenza del vicecapogruppo alla Camera Riccardo Zucconi, la volontà di procedere ad una sua urgente convocazione per chiedere che il Governo venga a riferire quanto prima sulla questione relativa a...