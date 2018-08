Quilici attacca Montemagni: "La politica si fa con i fatti, non seduti in poltrona"

domenica, 5 agosto 2018, 09:46

Ilarità Quilici, commissario provinciale di Lega Toscana, attacca la consigliera regionale della Lega Nord Elisa Montemagni per non essersi interessata del territorio di Capannori per tre anni e mezzo.



"Pur condividendo, come espresso dalla consigliera regionale Elisa Montemagni, che l'evento relativo sulla presentazione del libro del giornalista Antonello Caporale contro il ministro Salvini a Palazzo Boccella a S.Gennaro il prossimo 10 agosto sia un chiaro tentativo di delegittimare il ministro delll'interno stesso e il suo operato in vista della prossima campagna elettorale per le amministrative 2019 a Capannori , - dichiara - vorrei evidenziare che il recente risveglio della consigliera Montemagni su Capannori per dire la sua sulla presentazione di un libro e' solo l'altra faccia della medaglia, quella di chi per tre anni e mezzo si è completamente disinteressata del territorio, dei suoi problemi e di tutte le politiche nefaste attuate dal sindaco Menesini".

"Vorrei ricordare - incalza Quilici - che nel 2014 a Capannori, la mancata presentazione della lista Lega Nord alle elezioni comunali e' imputabile proprio al volere della consigliera stessa che non volle dare rappresentanza al movimento a Capannori, oltretutto impedendo la presenza del ministro Salvini a Capannori. Quindi appare chiaro che voler dare rappresentanza ai capannoresi solo ora, con qualche comunicato stampa, quando nel 2014 non si e' nemmeno tentato di voler dare rappresentanza politica alla Lega Nord in consiglio comunale mediante una propria lista, e' l' espediente di chi ora fa campagna solo per farsi vedere, e non per un effettivo interesse per i problemi dei capannoresi".



"La politica seria - conclude -, quella per la gente, si fa con i fatti e non con i discorsi seduti comodi sulla poltrona".