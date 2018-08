Rinnovo della commissione per il paesaggio: un bando per individuare tre esperti

Altre notizie brevi

Venerdi 3 agosto torna Lucc'a piedi, l'escursione in città alla scoperta degli angoli meno noti e della "natura nello spazio urbano" all'interno dell'arborato cerchio. A partire dalle 21.15 andremo a scoprire gli angoli verdi e un po di storia della città, passeggiando sulle mura e tra i vicoli dello spazio...

La copertura, messa a protezione del terreno del campo Balilla, in occasione del concerto di Roger Waters dal Summer Festival, sarà utilizzata anche per il Lucca Comics and Games.

La segreteria studenti di Lucca dell’Università di Pisa chiude dal giorno 4 al giorno 19 agosto (estremi compresi) per le ferie estive.

La presidente del AVTL, Simonetta Simonetti, interviene sulla chiusura voluta dal comune di Lucca del Museo Storico della Liberazione."Sono a precisare che non sussiste alcun contrasto fra AVTL (Lucca - Pisa) Associazione Volontari Toscani della Libertà e l'amministrazione comunale - dichiara -.

Questi i tre punti sollevati da una mozione presentata da Sì-Toscana a Sinistra che andrà in discussione domani in Aula:

Il “Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani” ricorda in musica l’appuntamento annuale per la ricorrenza di Alfredo Catalani nel giorno della sua morte.

Fortunato Angelini, componente dell'assemblea Consorzio di Bonifica Toscana Nord, interviene dopo che il gruppo di minoranza, l'8 giugno, presentò una interrogazione riguardante la possibile sospensione dell'attività di vigilanza e rilascio delle concessioni, attività che verrebbe svolta direttamente dagli uffici regionali, demansionando di fatto il consorzio su funzione e attività qualificanti."Durante...

Fabrizio Barsotti segnala queste problematiche in città: "La zona nord-est del centro storico deve essere valorizzata. Per quanto riguarda via del Fosso, si parlava di un progetto la strada della Seta, il progetto era senza dubbio interessante una zona nel quale non si è iniziato a fare niente, ma rimane...

Grazie al veloce progredire dei lavori per la nuova rete fognaria, da domani (sabato 28 luglio) dalle ore 12, sarà più semplice superare il cantiere GEAL che ha interrotto la via di Sant'Alessio. Verrà infatti riaperto il tratto della via provinciale davanti al complesso scolastico fino all'incrocio con via delle Piagge.

Questo sabato 28 luglio alle ore 17 presso la “Mondadori Libreria Daniela” in via Roma 37 ad Altopascio, si terrà la presentazione del libro: “Sangue sulla pista” (per la Pegasus Edition) l’ultima fatica letteraria di Francesco Bonvicini. Relatrice Simonetta Lo Conte.