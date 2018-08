Santa Caterina: Magiche Sere d'estate

Altre notizie brevi

giovedì, 9 agosto 2018, 14:57

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica alcune variazioni temporanee dei servizi della Medicina Legale nell'ambito territoriale di Lucca nel corso della settimana di ferragosto.

giovedì, 9 agosto 2018, 13:55

"Possibile-afferma amareggiata Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-che a Capannori, complice la Regione Toscana, non sapessero come meglio investire ben 70.000 euro, destinati al cosiddetto "Labirinto del Pellegrino" ubicato in quella che era un'area dove giocavano i bambini antistante il museo Athena?" "Data la cifra, tra l'altro-prosegue il...

giovedì, 9 agosto 2018, 10:16

"L'ospedale di Campo di Marte, a Lucca, dovrà restare una struttura destinata svolgere funzioni di tipo sociosanitario. Occorre salvaguardare la struttura da mire speculative e impedire che possa avere altri tipi di destinazione. Gli impegni presi al primo tavolo tecnico in Regione erano validi e devono essere concretizzati al più presto.

mercoledì, 8 agosto 2018, 16:45

Dopo le critiche del sindaco di Capannori sugli assi viari, CasaPound Italia interviene 'bacchettando' Luca Menesini. "La polemica sugli assi viari è fumo elettorale – si legge nella nota – e ricalca lo stesso copione visto durante le scorse amministrative di Capannori.

mercoledì, 8 agosto 2018, 00:44

Si avvicina la nuova edizione della Notte Bianca, e si ripropone il problema dei costi per la sicurezza. In consiglio comunale il consigliere Enrico Torrini (SìAmo Lucca) ha chiesto al comune di adottare le modifiche che sono state apportate alla direttiva Gabrielli sulla sicurezza delle manifestazioni.

mercoledì, 8 agosto 2018, 00:43

L'aula di Palazzo Santini torna a occuparsi del tema dei vaccini. La consigliere comunale Silvia Del Greco (PD) ha presentato in consiglio comunale una raccomandazione sul tema, alla luce degli annunciati cambiamenti nella normativa."Si raccomanda al sindaco e alla giunta di monitorare la situazione al rientro in classe dei bambini...

martedì, 7 agosto 2018, 16:44

Accoglienza turistica: al via a settembre a Lucca il corso di formazione gratuito per giovani fra i 16 e i 18 anni "Booking". Dalle prenotazioni alla gestione dei reclami fino all'attività di segreteria, anche in lingua straniera: tutto quanto è accoglienza turistica sarà al centro di un corso di formazione...

martedì, 7 agosto 2018, 16:35

Dopo il successo riscosso dallo spettacolo teatrale dedicato alla vita di Giacomo Puccini “Piccolo come le stelle” dello scorso 19 luglio, continuano gli appuntamenti in piazza San Francesco realizzati in sinergia tra Comune di Lucca, Teatro del Giglio, Fondazione Giacomo Puccini, Confcommercio e Strada del Vino e dell'Olio Lucca, Montecarlo...

martedì, 7 agosto 2018, 16:34

Domani alle ore 21,15, Pieve di S.Ginese di Compito, ingresso libero Le note di Johann Sebastian Bach risuoneranno in tutto il loro splendore a S.Ginese di Compito per il secondo appuntamento del Francigena International Arts Festival nel territorio del comune di Capannori, ottavo del cartellone generale che quest'anno ha visto...

martedì, 7 agosto 2018, 15:23

"La qualità dell'aria in Toscana appare in leggero miglioramento-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-ma vi sono ancora delle zone, come quella della piana lucchese, che registrano preoccupanti sforamenti di PM10 e PM2,5." "I dati Arpat appena pubblicati, relativi peraltro al 2017-prosegue il Consigliere- non lasciano, infatti, adito...