Servizio civile a Marlia

martedì, 28 agosto 2018, 10:05

La Fraternita di Misericordia di Marlia ha avuto due progetti approvati per il servizio civile universale per un totale di 12 posti disponibili. Il primo progetto "SOS VITA" riguarda il servizio di intervento sanitario svolto in convenzione con la ASL con otto posti, mentre il progetto "RSA Restiamo Sempre Attivi" si rivolge al settore sociale per l'aiuto agli anziani ed ai diversamente abili con quattro posti disponibili. Il servizio civile si rivolge ai giovano fra i 18 ed i 28 anni con 30 ore settimanali da svolgere per un anno con un rimborso di 433,80 euro mensili. La presentazione delle domande scade il 28 settembre prossimo; le informazioni e la documentazione può essere scaricata dal sito www.misericordie.it/servizio-civile oppure rivolgendosi direttamente alla Misericordia di Marlia in via Cortinella 8 tel. 0583407171 email info@misericordiamarlia.it



I requisiti essenziali sono la buona capacità di adeguarsi al lavoro anche fisico e la puntualità metodica sia negli orari sia nello svolgimento delle pratiche.