A Lucca Alleanza Assicurazioni celebra 120 anni di vita con un evento unico al mondo

Altre notizie brevi

giovedì, 27 settembre 2018, 20:19

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione inviataci da Fabrizio Barsotti: "Vorrei segnalare in via del Fosso - zona EST vicino al EX Cartiera Pasquini, quanto tempo ci deve stare ancora quel cantierino? Per i lavori di Bonifica del Consorzio, mattoni e attrezzi lasciati lì incustoditi, occupando uno stallo per residenti.

giovedì, 27 settembre 2018, 13:41

Il titolo dell'evento è tutto un programma: "In odor di profanitá". E così, la Rossano Brazzi Band promette di stupire ancora con un concerto alla chiesa di Gattaiola in programma venerdì 28 settembre a partire dalle 21,30.

giovedì, 27 settembre 2018, 13:27

Domenica 30 settembre si svolgerà l'iniziativa 'Macina il tempo: alla riscoperta dell'ambiente mulino e dell'arte del mugnaio' promossa dall'associazione culturale La Ruota, dalla Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto, in collaborazione con il comune di Capannori.

giovedì, 27 settembre 2018, 12:36

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere ad Alessandria – Lucchese, in programma domenica 30 settembre alle ore 16.30 presso lo Stadio G.Moccagatta di Alessandria, è attiva sul circuito VivaTicket (www.vivatcket.com).

mercoledì, 26 settembre 2018, 21:17

Novità in collaborazione con l'ISI di Barga, che si conferma ancora una volta aperto alle nuove metodologie didattiche in particolare verso il mondo del bar e dei mixologist. I drink internazionali, come realizzarli professionalmente e correttamente, saranno l'argomento principale del corso per bartender che si terrà da fine Ottobre.

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:39

Il 22 settembre presso la sede della ASD Marciartori Antraccoli, in presenza della commissione di estrazione e dei delegati del sindaco si è svolta l’estrazione a sorte dei biglietti vincenti; sono risultati vincenti biglietti n°

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:29

In occasione della partita di calcio Lucchese - Carrarese che si svolgerà giovedì 27 settembre allo stadio Porta Elisa alle 20.30, a seguito di una specifica richiesta della Questura, il sindaco ha emesso un'ordinanza che limita la vendita di alimenti e di bevande e alimenti in contenitori rigidi e di...

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:27

Venerdì 28 settembre, alle ore 21, con "Concerti Grossi", con il quarto ed ultimo della serie di concerti tenuti nel mese di settembre nella splendida cornice di Palazzo Pfanner, termina l'Edizione 2018 della Rassegna Musicale " SUONI DI LUCCA" - Musica in Palazzo Pfanner,

mercoledì, 26 settembre 2018, 16:05

Il 2 ottobre, alle ore 17 con il patrocinio del comune di Lucca, si inaugura a Lucca nella Chiesa di Santa Giulia, piazza del Suffragio 1, sede dell’associazione UCAI, una mostra di pittura retrospettiva dedicata alla pittrice, ligure di nascita e recentemente scomparsa, Imiza di Camerano Freri, con finalità benefiche...

mercoledì, 26 settembre 2018, 15:41

La Regione Toscana ha prorogato il periodo a rischio incendi boschivi dal 27 settembre al 10 ottobre per il perdurare di condizioni meteo climatiche caratterizzate da vento secco intenso e scarsa umidità relativa dell'aria.