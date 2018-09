A Lucca grande successo per “Volontari sulle mura”

domenica, 9 settembre 2018, 16:14

Oltre 40 associazioni del territorio lucchese hanno animato oggi il Baluardo San Paolino sulle mura di Lucca in occasione della nuova iniziativa promossa dalla Delegazione Cesvot di Lucca “Volontari sulle Mura”, una festa organizzata per avvicinare i cittadini alle associazioni e parlare insieme di prevenzione, inclusione, diritti e cittadinanza, beni comuni e volontariato internazionale.

L’inaugurazione della festa ha visto gli interventi del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, del presidente della delegazione Cesvot Lucca, Pierfranco Severi e di Andrea Bicocchi, vicepresidente vicario Cesvot.



L'iniziativa è inserita all'interno della manifestazione Vivi Lucca 2018 per il Settembre Lucchese. Durante tutta la giornata si sono tenuti laboratori creativi di ceramica dell’associazione Itaca e sfide a scacchi, mostre e proiezioni video, presentazioni di libri e balli con i volontari dell’Auser, truccabimbi e dimostrazioni di atletica leggera adattata per donne con tumore al seno, azioni di primo pronto soccorso a cura della Croce Verde di Lucca e la creazione di un calendario della gentilezza con la partecipazione attiva dei cittadini, a cura di Avulss.



Per tutto il giorno è stato inoltre presente il cardiocamper degli Amici del Cuore per fare elettrocardiogrammi gratuiti, per misurare la pressione arteriosa e la saturazione di ossigeno. Mentre il gran finale è stato caratterizzato da una merenda in musica per tutti con il gruppo multietnico Djembéfola e la cooperativa Odissea.



“E' stata un’occasione importante per venire a conoscere da vicino chi sono i volontari e quali sono le attività e i servizi svolti durante tutto l’anno, giorno dopo giorno, dalle nostre associazioni, – spiega il presidente Severi – la grande affluenza di oggi è una ulteriore testimonianza della grande attenzione e vicinanza che ha la nostra città verso questo mondo. Ci auguriamo di ripetere questa iniziativa e che possa diventare un appuntamento fisso promosso dalla nostra Delegazione.”