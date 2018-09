A Palazzo Ducale confronto sul documento "Priorità per il rilancio dell'azione del governo regionale" con Baccelli, Giovannetti, Scaramelli e Saccardi

Altre notizie brevi

venerdì, 28 settembre 2018, 15:48

Anche il Comune di Lucca aderisce alla raccolta firme per l'introduzione della materia di educazione alla cittadinanza come materia scolastica, attraverso una legge popolare.

venerdì, 28 settembre 2018, 15:41

Il comune di Capannori vuole procedere alla copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente del settore “Programmazione finanziaria, tributi e contratti” mediante l’utilizzo di graduatorie approvate e in corso di validità da enti pubblici appartenenti al comparto “Funzioni locali” in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di...

venerdì, 28 settembre 2018, 15:16

“La solidarietà chiama, Lucca risponde: raccolti quasi 2mila euro contro la SLA”. E’ questo il messaggio degli organizzatori di “Note del sorriso”, evento di beneficienza realizzato lo scorso venerdì 21 settembre al teatro San Girolamo.

venerdì, 28 settembre 2018, 08:44

4 mani per un pianoforte, Madonna in jazz, una divinità solare che unisce tutto e un messaggio contro la violenza. Questo sabato 29 settembre alle 21 a Palazzo Ducale, nella serata di apertura della 14ma edizione di Lucca Jazz Donna, festival dedicato ai talenti jazz al femminile organizzato dal Circolo...

giovedì, 27 settembre 2018, 20:19

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione inviataci da Fabrizio Barsotti: "Vorrei segnalare in via del Fosso - zona EST vicino al EX Cartiera Pasquini, quanto tempo ci deve stare ancora quel cantierino? Per i lavori di Bonifica del Consorzio, mattoni e attrezzi lasciati lì incustoditi, occupando uno stallo per residenti.

giovedì, 27 settembre 2018, 16:45

Il 29 settembre Alleanza Assicurazioni celebra i suoi 120 anni di vita con un evento unico al mondo organizzato in contemporanea in 120 piazze italiane. L'iniziativa si svolgerà anche in provincia di Lucca, nel capoluogo (piazza Napoleone) e a Barga (piazza IV Novembre).

giovedì, 27 settembre 2018, 13:41

Il titolo dell'evento è tutto un programma: "In odor di profanitá". E così, la Rossano Brazzi Band promette di stupire ancora con un concerto alla chiesa di Gattaiola in programma venerdì 28 settembre a partire dalle 21,30.

giovedì, 27 settembre 2018, 13:27

Domenica 30 settembre si svolgerà l'iniziativa 'Macina il tempo: alla riscoperta dell'ambiente mulino e dell'arte del mugnaio' promossa dall'associazione culturale La Ruota, dalla Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto, in collaborazione con il comune di Capannori.

giovedì, 27 settembre 2018, 12:36

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere ad Alessandria – Lucchese, in programma domenica 30 settembre alle ore 16.30 presso lo Stadio G.Moccagatta di Alessandria, è attiva sul circuito VivaTicket (www.vivatcket.com).

mercoledì, 26 settembre 2018, 21:17

Novità in collaborazione con l'ISI di Barga, che si conferma ancora una volta aperto alle nuove metodologie didattiche in particolare verso il mondo del bar e dei mixologist. I drink internazionali, come realizzarli professionalmente e correttamente, saranno l'argomento principale del corso per bartender che si terrà da fine Ottobre.