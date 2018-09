A Palazzo Ducale - Sala Tobino - si terrà la conferenza 'La patologia ossessiva compulsiva e l'ossessione demoniaca"

Altre notizie brevi

sabato, 22 settembre 2018, 12:44

Prosegue l' avanzamento del cantiere per il risanamento della rete fognaria nel centro di Capannori. A partire da lunedì 24 settembre via dei Colombini, attualmente a doppio senso di marcia, tornerà a senso unico. Nella giornata di domani (domenica) infatti tornerà percorribile in gran parte l'incrocio tra via Carlo Piaggia...

sabato, 22 settembre 2018, 12:40

L'idea nasce in uno dei cantieri del Piano Agos 2020, all'interno dell'asse strategico "Transformation" : il cantiere "best working", che ha per obiettivo far diventare Agos uno dei best place to work in Italia, attuando modalità di interazione flessibili per lavorare meglio/stare meglio e per servire meglio i clienti.

sabato, 22 settembre 2018, 12:38

La Filcams CGIL Toscana esprime forte preoccupazione per la grave e conclamata crisi del Gruppo CFT che mette in allarme migliaia di lavoratori e lavoratrici in Toscana, quasi 500 dei quali con l'applicazione del CCNL Multiservizi e quindi rappresentati dalla categoria.

venerdì, 21 settembre 2018, 23:05

"Lunedì 24 settembre presenteremo sia la querela che la richiesta di mediazione alle banche a tutela di 26 risparmiatori lucchesi che hanno investito quasi 600 mila euro e che si sono ritrovati con un valore quasi dimezzato.

venerdì, 21 settembre 2018, 23:03

Riceviamo e pubblichiamo questo breve scritto di PalP di Lucca sulle recenti aggressioni avvenute in città: La commissione speciale per le relazioni tra Comune di Lucca e società di calcio Lucchese, in cui siedono beatamente centro-sinistra, destra e CasaPound Italia, condanna la violenza degli ultras sulle tre donne.

venerdì, 21 settembre 2018, 16:01

Riceviamo e pubblichiamo la replica del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari alla richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario avanzata dalle opposizioni."Sono e siamo d'accordo sul fatto che si individui nel consiglio comunale il luogo dove sviluppare il dibattito su argomenti di interesse per il paese - scrive il...

venerdì, 21 settembre 2018, 16:00

AEROMODELLISMO: RICEVUTA L'ASSOCIAZIONE AELIANTE IN VISTA DEL CAMPIONATO ITALIANO E DEL TROFEO CITTA' DI CAPANNORIUn finale di stagione ricco di impegni per i ragazzi dell'associazione Aeliante di Capannori. Dopo i successi ai campionati europei in agosto e alla prima gara del campionato italiano di aeromodellismo a volo libero a inizio...

venerdì, 21 settembre 2018, 15:44

Il movimento genera il futuro. Meglio iniziarlo bene. Sabato 22 settembre a Fuoricentro (San Concordio, Lucca) un pomeriggio a ingresso libero dedicata alle attività per piccoli e piccolissimi, con le loro mamme.

venerdì, 21 settembre 2018, 14:57

Lunedì 24 settembre alle ore 21 presso i locali della Croce Verde di Porcari, si terrà l’Assemblea dell’associazione Happy Porcari, a cui sono invitati a partecipare tutti gli associati e tutti coloro i quali vorranno partecipare all’organizzazione del Carnovale Porcarese 2019.

venerdì, 21 settembre 2018, 13:17

"In Toscana abbiamo oltre 200mila persone povere o che vivono in uno stato di indigenza. Numeri in aumento, frutto della crisi che ci ha investito dal 2008. Perché la "ripresina" di questi ultimi tempi ha inciso sul reddito pro capite ma ha aumentato anche le disuguaglianze e ha visto crescere...