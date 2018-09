Agricoltura di presidio sull'Appennino toscano: 25 gli iscritti al Premio Pontremoli

Altre notizie brevi

martedì, 18 settembre 2018, 16:32

Stamattina, brutta disavventura per un lucchese di 87 anni. Si è perso nei boschi del morianese mentre cercava funghi. Dopo le prime ricerche, il figlio che era con lui, molto preoccupato, ha chiamato il 113. Si è subito attivata la macchina delle ricerche, con la sinergia della polizia di stato,...

martedì, 18 settembre 2018, 15:55

Una cena in piazza in supporto di tante famiglie lucchesi in difficoltà. E' questa l'iniziativa che CasaPound Italia ha in programma per sabato 22 settembre in Pelleria. La cena si svolgerà nella piazza adiacente alla chiesa di San Tommaso, a partire dalle ore 20:30.

martedì, 18 settembre 2018, 15:17

Dopo un'approfondita selezione siamo lieti di annunciare i nomi dei partecipanti al corso di alta formazione per la scrittura cinematografica "Scrivere Cinema 2018".

martedì, 18 settembre 2018, 14:36

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene nel giorno del suono della prima campanella per molte scuole della lucchesia."Inizio d'anno tormentato - afferma - per diversi studenti delle scuole di Lucca considerato che un buon numero di edifici lamentano gravi problematiche.

martedì, 18 settembre 2018, 14:26

Giovedì 20 settembre alle ore 21 all'auditorium di San Micheletto la sezione lucchese della Fondazione Internazionale "Art of Living" organizza una serata per presentare le proprie attività finalizzate al benessere. Meditazione, respirazione yoga sono gli strumenti proposti per vivere in pienezza la propria vita e conquistare un equilibrio interiore che...

martedì, 18 settembre 2018, 12:09

Domenica 7 ottobre a Lucca importante opportunità per i cantanti in età compresa tra i 14 ed i 25 anni si terrà infatti a Lucca un Casting/ audizione per una la Terza eEizione del la manifestazione canora "Giulietta loves Romeo", Promossoa ed Organizzata da: Angelo Valsiglio Comune di Verona –...

martedì, 18 settembre 2018, 12:09

Dopo la pausa estiva l'Agora' della Scienza riprende la sua attività di divulgazione scientifica. Quest'autunno, oltre ai seminari mensili, sono in programma tre iniziative specificatamente indirizzate ai ragazzi, allo scopo di avvicinare i più giovani ai metodi e alle scoperte della scienza utilizzando un approccio ludico.

martedì, 18 settembre 2018, 09:31

La squadra basket Le Mura comunica l'annullamento della gara amichevole contro Vigarano che si sarebbe dovuta disputare domani sera alle ore 18. La richiesta è giunta dalla società ospite che nella tarda serata di ieri ha fatto sapere di aver avuto un paio di infortuni e che pertanto non sarebbe...

lunedì, 17 settembre 2018, 16:30

Con settembre riprendono le iniziative del progetto Percorsi d'arte a Lucca-Cartanziani 2018I prossimi appuntamenti riguarderanno aspetti storico-artistici di Pieve Fosciana, meta della nostra gita annuale.Nella conferenza sarà fatto in primo luogo un inquadramento generale sulla nascita del cristianesimo in Garfagnana, ponendo un forte accento sulla fondazione delle pievi.Saranno inoltre fornite...

lunedì, 17 settembre 2018, 15:10

Da domani pomeriggio (martedì 18 settembre) fino al termine dei lavori di risanamento fognario nel centro di Capannori torneranno a doppio senso di marcia i due tratti di via del Popolo e di via dei Colombini finora a senso unico.