Al via il nuovo corso rivolto a donne e uomini in attesa di un figlio

Altre notizie brevi

sabato, 8 settembre 2018, 09:34

I gruppi consiliari di Lucca di Partito Democratico, Lucca Civica, Sinistra con Tambellini rispondono in coro al consigliere grillino Massimiliano Bindocci dopo la sua proposta di togliere la delega per i diritti umani al consigliere Bianucci.

sabato, 8 settembre 2018, 09:04

La pianista Ploy Napasorn Opassuksatit domenica 9 settembre alle 17:30 nella Pieve di San Macario in Monte a Lucca, eseguirà musiche di J.S. Bach F. Chopin, A. PieczonkaG.F. Händel, L.V. Beethoven F. Liszt

venerdì, 7 settembre 2018, 19:00

Il consigliere comunale pentastellato Massimiliano Bindocci ha voluto intervenire con un comunicato stampa sulla moratoria approvata ieri sera nell'assise comunale: La cosiddetta moratoria proposta in pompa magna dalla amministrazione di Lucca vuole risolvere in modo tardivo il problema dell'eccessiva e talvolta scadente offerta di ristorazione nel centri storico, con una...

venerdì, 7 settembre 2018, 16:47

Prosegue a "Il Circolino - Circolo Oasi" in via dei Malfatti a Pieve San Paolo l'iniziativa "Apericultura - assaggi di archeologia, costume, ambiente e prodotti del territorio" promossa in collaborazione con l'associazione PerlAmbiente e il Comune di Capannori.

venerdì, 7 settembre 2018, 16:42

Ogni anno sembra diventare sempre più faticoso riuscire ad avere le date per la manifestazione "Mercanti per caso - Il mercatino delle carabattole" una manifestazione che tutta la Toscana invidia, eppure non si sa come mai, l'Amministrazione nonostante ormai siano nove anni che viene realizzata, avere queste date è una...

venerdì, 7 settembre 2018, 16:36

Domani sabato 8 settembre, a partire dalle 19.30, in piazza San Francesco, nel centro storico di Lucca, cena aperta a tutti e ad offerta libera

venerdì, 7 settembre 2018, 16:29

La notizia era già nota, ma ora è stata pubblicata anche sull'albo pretorio del comune di Lucca. Alla Fondazione Campus è stata assegnata in concessione onerosa la porzione della Manifattura Tabacchi destinata dal comune alla formazione universitaria e post universitaria.

venerdì, 7 settembre 2018, 16:10

Intervento di Sabina Bigazzi segretaria generale Filcams Lucca sulla vicenda Unicoop Tirreno: Nell'incontro nazionale dello scorso 05 settembre l'azienda ha comunicato l'intenzione di procedere alla cessione di 8 punti vendita del sud del Lazio e di voler disdettare il Cia (Contratto Integrativo aziendale) oltre all'accordo sottoscritto lo scorso anno, che...

venerdì, 7 settembre 2018, 16:02

Una nuova riflessione di Roberto Panchieri, segretario Pd centro storico: "Prima gli Italiani": questo lo slogan, diventato ormai un mantra, con cui il segretario della Lega cerca di giustificare ogni suo comportamento. Adesso ha l'occasione di dare lui personalmente prova che davvero crede in quello che sbandiera.

venerdì, 7 settembre 2018, 15:20

Stanno proseguendo i lavori per la realizzazione della nuova fognatura nel centro di Capannori da parte di Acque spa e in vista dell'avanzamento dei lavori e il conseguente spostamento del cantiere, da lunedì 10 settembre a domenica 23 settembre saranno istituite alcune modiche per alcune viabilità.