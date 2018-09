Alice Pizza, biglietti gratuiti ancora disponibili

martedì, 11 settembre 2018, 16:07

Ultimi biglietti gratuiti disponibili per il recital lirico realizzato da Alice Pizza in occasione dell'inaugurazione del nuovo locale di Via San Paolino 22. L'evento, in programma domani (mercoledì 12 settembre) alle ore 18.30 in Piazza Cittadella, vedrà impegnate Shoko Okada e Luna Lee (soprano) e Ludmilla Schiavotti (mezzosoprano), in un programma che prevede arie e duetti dalle opere di Verdi, Rossini e Puccini; al pianoforte, il Maestro Massimo Morelli. Al termine del recital, gli spettatori avranno l'occasione di gustare le molteplici proposte del noto marchio di pizza al taglio alla romana, e di brindare all'inizio dell'attività di Alice Pizza a Lucca.

Gli ultimi biglietti gratuiti per il recital possono essere ritirati presso Alice Lucca in Via San Paolino 22 (aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 21.30 – tel 0583 572712 – mail: tregi.pizza.lucca@gmail.com) e alla Biglietteria del Teatro del Giglio (che mercoledì 12 settembre sarà aperta con orario 10.30-13 e 15-18).