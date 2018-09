Aperte le iscrizioni per i corsi professionali per barman a Barga

mercoledì, 26 settembre 2018, 21:17

Novità in collaborazione con l'ISI di Barga, che si conferma ancora una volta aperto alle nuove metodologie didattiche in particolare verso il mondo del bar e dei mixologist. I drink internazionali, come realizzarli professionalmente e correttamente, saranno l'argomento principale del corso per bartender che si terrà da fine Ottobre. Aperto a tutti (principianti e barman) è organizzato da AIBM Project (Associazione Italiana Bartender &

Mixologist) in collaborazione con l'ISI di Barga.



Il corso di avviamento alla professione di barman si sviluppa in 13 lezioni, da 3 ore cadauna, che partono dalla conoscenza dei vari tipi di bar fino al lavoro pratico vero e proprio, affrontando anche lo studio dei distillati e liquori più usati (dal Rhum al Cognac), fino ad arrivare alle nozioni basi di caffetteria e intaglio di frutta: dalla pratica per creare un ottimo cappuccino e sino alle decorazioni artistiche ottenute con intaglio della frutta.



Il corso comprende tessera associativa, materiale didattico, libro di testo, copertura assicurativa ed attestato di partecipazione.



La presentazione del corso ci sarà il il 22 ottobre alle 18 (ingresso libero), presso l'ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA Fratelli Pieroni

Via dell'Acquedotto 23 Barga (LU)



Per info 3485473802 - info@aibmproject.it