Asfaltature in corso ad Aquilea, Mastiano e Gugliano

mercoledì, 26 settembre 2018, 14:26

Sono giorni di lavori nei territori dell'ex circoscrizione 8. Da lunedì 10 settembre sono infatti iniziati gli interventi per il rifacimento dell'asfaltatura su diversi tratti della viabilità nelle frazioni di Aquilea, Mastiano e Gugliano per un importo netto di euro 33.549,14.

Le vie interessate ad oggi dai lavori sono quelle di via del Colle di Orzala, via di Mastiano e Gugliano e via di Mammoli. Questa parte di intervento sarà completata nei prossimi giorni con altri lavori nella stessa zona destinati a migliorare le condizioni stradali.

Le operazioni, nel dettaglio, consistono nello scarificare il vecchio manto stradale per sostituirlo con un nuovo strato di asfalto mentre, nelle zone più ammalorate, viene effettuata anche la stesura di uno strato di base (blinder).