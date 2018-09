Bindocci (M5S): "Sì alla riduzione del lavoro domenicale nel commercio"

venerdì, 14 settembre 2018, 08:55

Massimiliano Bindocci, esponente del M5S, interviene sulla questione delle chiusure festive dicendosi favorevole alla riduzione del lavoro domenicale nel commercio.



"La questione del lavoro domenicale del commercio - esordisce - è una questione importante e complessa. Da sindacalista e da politico sono per ridurre il lavoro domenicale nel commercio da sempre".



"Diverse le motivazioni - spiega -: economicamente si sposta - rimanendo invariata la quantità di spesa del consumatore - le vendite dai centri commerciali artificiali e naturali ai negozi di vicinato, si tratta di una difesa dei medi e piccoli per recuperare un punto di equilibrio, per questo anche Confcommercio non è mai stata favorevole alla liberalizzazione. Questa è la vera partita economica; dal punto di vista occupazionale la GDO minaccerà esuberi, ma in realtà con le aperture domenicali indiscriminate l'occupazione è calata, al Carrefour lavora oggi circa 1 terzo del personale, e negli altri supermercati anche in quelli sfrenati nelle aperture dominicali come CONAD, Mediaworld e Esselunga gli organici sono calati in questi anni. Come sempre cercheranno di farla pagare ai lavoratori, per cui dovremo prepararci".



"Per chi ci lavora - prosegue - la chiusura degli esercizi commerciali la domenica consente il giorno di riposo nelle piccole attività dove in realtà non è quasi mai concesso, e parlare di controlli è prendersi in giro, perché la paura di perdere il posto e la libertà dei lavoratori nelle realtà medie e piccole di dire la verità agli ispettori è un'optional; nella grande distribuzione migliora la qualità della vita di chi lavora, consentendo il riposo insieme ai familiari, agli amici, insomma è una grande vittoria di civiltà, che migliora la socialità delle persone, normale in un mondo dove si lavora per vivere e non si vive per lavorare".



"Dunque - conclude - un oggettivo passo avanti contro certi poteri forti. Vanno forse studiate delle deroghe per le località o le zone turistiche, forse anche per alcuni centri storici, insomma va concesso ai territori di applicare con intelligenza la normativa, ma senza dubbio è un passo avanti se il valore sono le persone, e se si vuole un rapporto equilibrato tra GDO e negozi di vicinato, mentre ovviamente è un passo indietro per coloro per la Grande distribuzione e per alcune attività in centri commerciali naturali, per questo occorre equilibrio e non dimentichiamo che la liberalizzazione la ha fatta l'uomo dei poteri forti Monti".