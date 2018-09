Capannori: via del Popolo e via dei Colombini a doppio senso durante i lavori alla fognatura

lunedì, 17 settembre 2018, 15:10

Da domani pomeriggio (martedì 18 settembre) fino al termine dei lavori di risanamento fognario nel centro di Capannori torneranno a doppio senso di marcia i due tratti di via del Popolo e di via dei Colombini finora a senso unico. La decisione è stata presa in seguito a un incontro tra l'amministrazione comunale e i commercianti della frazione capoluogo.



Nello specifico, sarà temporaneamente istituito il doppio di marcia in via del Popolo fra via della Libertà e via Cardinale Alfredo Pacini e in via dei Colombini dalla via Romana al tratto già a doppio senso.



Inoltre, per un'informazione più capillare, nei negozi del centro di Capannori sarà distribuito un volantino riepilogativo sulle tempistiche dei lavori, le strade chiuse e una mappa con i parcheggi consigliati. Analogo materiale è stato diffuso anche alle scuole.



I lavori di risanamento fognario di Capannori, eseguiti da Acque spa, si sono resi necessari per il miglioramento del servizio. Il termine dei lavori è previsto per metà ottobre ma l'amministrazione comunale sta sollecitando il gestore del servizio idrico integrato affinché l'impresa acceleri il più possibile le fasi lavorative.