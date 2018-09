CasaPound: sabato cena in piazza in favore delle famiglie italiane in difficoltà

martedì, 18 settembre 2018, 15:55

Una cena in piazza in supporto di tante famiglie lucchesi in difficoltà. E' questa l'iniziativa che CasaPound Italia ha in programma per sabato 22 settembre in Pelleria. La cena si svolgerà nella piazza adiacente alla chiesa di San Tommaso, a partire dalle ore 20:30.

"Con questa cena vogliamo creare un momento di incontro e di solidarietà fra i lucchesi - si legge nella nota di CasaPound - all'interno di un quartiere storicamente popolare come la Pelleria. La cena avverrà grazie all'aiuto di privati ed esercizi commerciali che hanno deciso di supportare l'iniziativa, a dimostrazione dello spirito di solidarietà che alberga la nostra città. La cena è aperta a tutti ed è a offerta libera. Per informazioni 346 3205032".

"Sarà l'occasione anche per raccogliere generi alimentari utili alla raccolta in aiuto della famiglie in difficoltà. La raccolta alimentare, che CasaPound porta avanti da anni, consiste nella consegna mensile di generi alimentari che sono donati da altre persone o comprati direttamente da CasaPound".