Casting a Lucca per il film "Bollywood"

Altre notizie brevi

giovedì, 13 settembre 2018, 15:56

Il Comune di Lucca, in qualità di capofila della conferenza zonale della piana di Lucca, ha pubblicato un avviso pubblico per individuare soggetti del terzo settore da inserire in un elenco da cui attingere per realizzare attività di formazione, tutoraggio, laboratori e progetti di promozione della qualità del sistema educativo...

giovedì, 13 settembre 2018, 15:16

Il Comune ha pubblicato un bando di mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di "Esperto di fascia B per l'espletamento di attività in materia tecnica" categoria D, posizione giuridica D1.

giovedì, 13 settembre 2018, 13:05

Acque SpA comunica che, per esigenze organizzative interne, mercoledì 19 settembre gli uffici del PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5) non effettueranno servizio al pubblico dalle ore 12.30 alle 14.

giovedì, 13 settembre 2018, 12:58

Come ogni anno, alcuni amici si ritrovano insieme per deporre una corona al monumento dedicato ai Caduti nelle Patrie Battaglie, in piazza XX Settembre, a Lucca. Con tale cerimonia si ricorda e si celebra la data del XX Settembre 1870, quando Roma divenne la capitale d’Italia e cessò la fine...

giovedì, 13 settembre 2018, 12:25

A meno di un anno dalla sua nascita, Potere al Popolo si sta radicando capillarmente sui territori, aprendo Case del Popolo in tutta Italia e organizzando il suo corpo militante.

giovedì, 13 settembre 2018, 08:55

Forza Nuova Lucca attacca la sinistra lucchese dopo il comunicato rilasciato a seguito della notizia dall'apertura di un presidio FN a Lucca."E così adesso - esordisce il gruppo -, la piatta e povera sinistra Lucchese riscopre come per magia la paura dell'uomo nero.

giovedì, 13 settembre 2018, 08:52

Francesco Colucci (+ Europa Lucca) interviene in merito alla decisione del comune di realizzare un nuovo polo scolastico a Sorbano. "La decisione - esordisce - avviata da parte del comune di Lucca, di realizzare a Sorbano un nuovo polo scolastico doppione di quello esistente a 300 metri, nel parco giochi...

mercoledì, 12 settembre 2018, 22:18

Tocca a Casapound, questa volta, finire sotto le lenti di ingrandimento del segretario della sezione Pd centro Storico Roberto Panchieri: Dunque il movimento di estrema destra Forza Nuova aprirà Sabato prossimo una sede nella immediata periferia della città. La denominazione della sede sarebbe "Presidio Lucca".

mercoledì, 12 settembre 2018, 22:15

Il Partito democratico di Lucca ritiene il nuovo sistema tangenziale un’opera fondamentale per tutto il territorio lucchese e ribadisce quindi la necessità di giungere alla conclusione del percorso politico amministrativo necessario alla sua realizzazione. Quella degli assi viari è un’occasione di sviluppo che non possiamo lasciarci sfuggire; sia per l’economia...

mercoledì, 12 settembre 2018, 17:39

Sono 23 i piloti che prenderanno parte al Campionato italiano di acrobazia a motore in programma da venerdì 14 a domenica 16 settembre all'aeroporto di Capannori a Tassignano. È la prima volta che la competizione, inclusa nel programma della manifestazione "Festa dell'Aria 2018", vede un così alto numero di partecipanti;...