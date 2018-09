Chiari (FdI): "Buon lavoro al commissario provinciale della Lega Caruso"

"Voglio augurare buon lavoro al nuovo commissario provinciale della Lega Domenico Caruso, con il quale FdI intende portare avanti il lavoro unitario in seno al centro-destra e sedersi quanto prima a un tavolo in vista delle prossime scadenze elettorali comunali, assieme alle altre forze politiche e civiche di area". Lo scrive in una nota il Segretario Fratelli d'Italia Provincia di Lucca Marco Chiari.