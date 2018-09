Colucci (+Europa Lucca): "Polo scolastico doppione a Sorbano, decisione assurda"

giovedì, 13 settembre 2018, 08:52

Francesco Colucci (+ Europa Lucca) interviene in merito alla decisione del comune di realizzare un nuovo polo scolastico a Sorbano.



"La decisione - esordisce - avviata da parte del comune di Lucca, di realizzare a Sorbano un nuovo polo scolastico doppione di quello esistente a 300 metri, nel parco giochi di via Nottolini, appare assurda e castrante".

"Dato per acquisito che si tratti di una scuola altamente innovativa per i bambini da 3 agli 11 anni - incalza - non si capisce perché essa debba sorgere nell'unica area a verde e a anche a verde attrezzato di San Concordio Est e di Sorbano del Vescovo. Una area peraltro fortemente abitata ove insistono condomini con centinaia di appartamenti che trovano proprio in quell'aerea spazi vitali per la vita associativa e ricreativa dell'intero quartiere".

"Tra l'altro - sottolinea - non si capisce perché non si utilizzi una area vicina incolta e privata o non si ampli la scuola già attiva poco più avanti senza distruggere il poco verde pubblico esistente. Il decremento delle nascite in essere ormai da diversi anni anche a Lucca pone l'interrogativo a che cosa debba servire un nuovo plesso scolastico per bambini, quando sembrano indispensabili e urgenti interventi per la manutenzione delle numerose scuole comunali esistenti, che presentano spesso carenze da non sottovalutare".

"Per questo - conclude - + Europa invita il Sindaco a fermare l'iter autorizzativo e a ripensare ad una opera ne urgente ne necessaria e soprattutto allocata in una pregevole area pubblica attrezzata a verde e fortemente utilizzata dai cittadini e dai ragazzi. Da un lato si presentano progetti per riqualificare il quartiere di San Concordio dall'altro si vuole distruggere il poco verde pubblico esistente".