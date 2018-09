Colucci: "Si dia maggiore considerazione alle vestigia della Lucca romana"

domenica, 30 settembre 2018, 21:34

Francesco Colucci interviene su un aspetto particolare del turismo lucchese: la valorizzazione dei resti dell'antica Roma presenti a Lucca: Sono passato dal vicolo S. Carlo, invenzione dell'allora sindaco Fazzi. Quanto squallore oggi! Tutto abbandonato, saracinesche abbassate e negozi chiusi. Sporcizia ovunque. Quando fu realizzata l'apertura del vicolo, nel corso dei lavori nel sottosuolo, fu rinvenuta una casa di epoca romana in buono stato di conservazione. Come APT chiedemmo che la casa rimanesse visitabile o quanto meno visibile per chi transitava, con un pavimento di vetro. Appello vano e forse il San Carlo avrebbe avuto più vita. Questo mi fa ricordare la scarsa considerazione in cui sono tenute le importanti vestigia dell'antica Roma, presenti a Lucca. Molte le emergenze culturali romane che potrebbero essere valorizzate: dal Teatro Romano in stato di abbandono, alla pregevole Domus Romana che vive grazie a privati, alla viabilità antica ritrovata nel sottosuolo dell'ex cinema Mignon, alle Mura Romane e soprattutto ai tanti ritrovamenti del periodo giacenti, invisibili, in qualche anfratto della Soprintendenza e.... potrei continuare a lungo. Assessore Ragghianti perché non mette mano ad una valorizzazione della Lucca Romana? Città importante già al tempo dell'incontro dei triunviri Cesare, Pompeo e Grasso! Una nuova visibilità ai luoghi riscoperti e ai reperti trovati, un itinerario ben strutturato che valorizzi l'importante passato romano di Lucca aggiungerebbe nuove opportunità di turismo, nuovi punti di esposizione e quindi nuove opportunità di lavoro nella bella Lucca.