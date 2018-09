Comitati Sanità Lucca: "Visita al San Luca, sorpresi dal rammarico dei componenti della Commissione"

martedì, 25 settembre 2018, 08:58

I Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi) interviene dopo il rammarico espresso dai componenti della Commissione Sociale e Sanità a seguito della propria visita al San Luca.



"Abbiamo letto con sorpresa - esordiscono - del rammarico espresso dai componenti della Commissione Sociale e Sanità per non essere stati al corrente della verifica posti letto che ha avuto luogo ieri al San Luca su richiesta dei Comitati Sanità. Così come abbiamo dovuto constatare che nessuno dei componenti il consiglio comunale di Lucca era presente".



"Al riguardo - incalzano - desideriamo ribadire che da parte nostra ci eravamo premurati di informare dell'iniziativa le parti a vario titolo interessate. Non possiamo che esprimere intanto viva sorpresa e profondo rammarico per le inspiegabili carenze comunicative evidenziate in questa occasione".



Alleghiamo perciò copia delle comunicazioni dirette al riguardo alla presidenza del consiglio comunale:





ti Sanità <comitatisanitalucca@gmail.com> 19 set 2018, 07:56 (5 giorni fa) a ufficiopresidenzaconsiglio

Con preghiera di estendere l'invito a TUTTI i componenti del Consiglio Comunale

Richiesta di verifica posti letto Ospedale S.Luca

differita dal giorno 19 settembre 2018 al giorno 24 settembre 2018, ore 11

Facendo seguito alla comunicazione dello scorso 10 settembre , relativa alla richiesta di verifica del numero dei posti letto all'ospedale San Luca di Lucca, si comunica che in data odierna è stata confermata verbalmente da parte della Dott. Maielli la disponibilità dell'Azienda sanitaria , peraltro non per il 19 , ma per il 24 settembre alle ore 11.

Si rinnova quindi l'invito ai consiglieri comunali facenti parte delle Commissioni salute e sociale dei Comuni di Lucca e Capannori e ai consiglieri regionali della III Commissione Consiliare Sanità e politiche Sociali , nonché ai nostri rappresentanti zonali in Regione e in Parlamento di prendere parte alla verifica in oggetto.

Certi del un vostro interessamento e partecipazione, salutiamo distintamente.

Comitati Sanità Lucca in memoria di Raffaello Papeschi

Richiesta di verifica posti letto Ospedale S.Luca

differita dal giorno 19 settembre 2018 al giorno 24 settembre 2018, ore 11

Facendo seguito alla comunicazione dello scorso 10 settembre , relativa alla richiesta di verifica del numero dei posti letto all'ospedale San Luca di Lucca, si comunica che in data odierna è stata confermata verbalmente da parte della Dott. Maielli la disponibilità dell'Azienda sanitaria , peraltro non per il 19 , ma per il 24 settembre alle ore 11.

Si rinnova quindi l'invito ai consiglieri comunali facenti parte delle Commissioni salute e sociale dei Comuni di Lucca e Capannori e ai consiglieri regionali della III Commissione Consiliare Sanità e politiche Sociali , nonché ai nostri rappresentanti zonali in Regione e in Parlamento di prendere parte alla verifica in oggetto.

Certi del un vostro interessamento e partecipazione, salutiamo distintamente.

Comitati Sanità Lucca in memoria di Raffaello Papeschi

Il giorno mar 18 set 2018 alle ore 14:18 Comitati Sanità <comitatisanitalucca@gmail.com> ha scritto:

Con preghiera di estenderlo ai consiglieri della Commissione Sociale e Sanità



Richiesta di verifica posti letto Ospedale S.Luca

differita dal giorno 19 settembre 2018 al giorno 24 settembre 2018, ore 11

Facendo seguito alla comunicazione dello scorso 10 settembre , relativa alla richiesta di verifica del numero dei posti letto all'ospedale San Luca di Lucca, si comunica che in data odierna è stata confermata verbalmente da parte della Dott. Maielli la disponibilità dell'Azienda sanitaria , peraltro non per il 19 , ma per il 24 settembre alle ore 11.

Si rinnova quindi l'invito ai consiglieri comunali facenti parte delle Commissioni salute e sociale dei Comuni di Lucca e Capannori e ai consiglieri regionali della III Commissione Consiliare Sanità e politiche Sociali , nonché ai nostri rappresentanti zonali in Regione e in Parlamento di prendere parte alla verifica in oggetto.

Certi del un vostro interessamento e partecipazione, salutiamo distintamente.

Comitati Sanità Lucca in memoria di Raffaello Papeschi

Comitati Sanità <comitatisanitalucca@gmail.com> 19 set 2018, 07:58 (5 giorni fa)

Inizio modulo maria gemma urbani Fine modulo Invia