Concerti Grossi, chiude la X^ edizione della Rassegna Musicale

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:27

Venerdì 28 settembre, alle ore 21, con "Concerti Grossi", con il quarto ed ultimo della serie di concerti tenuti nel mese di settembre nella splendida cornice di Palazzo Pfanner, termina l'Edizione 2018 della Rassegna Musicale " SUONI DI LUCCA" - Musica in Palazzo Pfanner,

Rassegna organizzata dall'Associazione Orchestra da Camera Luigi Boccherini ed inserita negli eventi del Settembre Lucchese, cresciuta negli anni in modo esponenziale e che, quest'anno si fregia del prestigioso traguardo dei dieci anni di attività.



L'Orchestra da Camera Luigi Boccherini nella Sala Concerti di Palazzo Pfanner, eseguirà musiche di: Vivaldi, Geminiani.

Il programma musicale prevede infatti: di Antonio Vivaldi il Concerto in la magg. F. XI n°4; Concerto per 2 vc. in sol min RV531; il Concerto in si bem. magg. per ,4 vl e archi ed il Concerto grosso in re min dall'estro armonico op.3 per 2 vl e vc RV565, mentre di Franceco X. Geminiani saranno eseguiti: il Concerto grosso in re magg. composto dalla prima sonata dell'Opera quinta di A. Corelli ed il Concerto grosso composto dalla decima sonata dell'Opera quinta d A. Corelli in re min.



Come consutudine, al termine del concerto è offerta gratuitamente al pubblico presente una degustazione del tipico liquore lucchese

"LA BIADINA DI TISTA", gentilmente donata dalla Farmacia Novelli.

Ingresso € 7,00

Per info 3288446995 – 3386049990 – 0583954029