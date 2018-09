Estratto dal Verbale di estrazione della “Lotteria del Pioppino”

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 settembre 2018, 21:17

Novità in collaborazione con l'ISI di Barga, che si conferma ancora una volta aperto alle nuove metodologie didattiche in particolare verso il mondo del bar e dei mixologist. I drink internazionali, come realizzarli professionalmente e correttamente, saranno l'argomento principale del corso per bartender che si terrà da fine Ottobre.

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:29

In occasione della partita di calcio Lucchese - Carrarese che si svolgerà giovedì 27 settembre allo stadio Porta Elisa alle 20.30, a seguito di una specifica richiesta della Questura, il sindaco ha emesso un'ordinanza che limita la vendita di alimenti e di bevande e alimenti in contenitori rigidi e di...

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:27

Venerdì 28 settembre, alle ore 21, con "Concerti Grossi", con il quarto ed ultimo della serie di concerti tenuti nel mese di settembre nella splendida cornice di Palazzo Pfanner, termina l'Edizione 2018 della Rassegna Musicale " SUONI DI LUCCA" - Musica in Palazzo Pfanner,

mercoledì, 26 settembre 2018, 16:05

Il 2 ottobre, alle ore 17 con il patrocinio del comune di Lucca, si inaugura a Lucca nella Chiesa di Santa Giulia, piazza del Suffragio 1, sede dell’associazione UCAI, una mostra di pittura retrospettiva dedicata alla pittrice, ligure di nascita e recentemente scomparsa, Imiza di Camerano Freri, con finalità benefiche...

mercoledì, 26 settembre 2018, 15:41

La Regione Toscana ha prorogato il periodo a rischio incendi boschivi dal 27 settembre al 10 ottobre per il perdurare di condizioni meteo climatiche caratterizzate da vento secco intenso e scarsa umidità relativa dell'aria.

mercoledì, 26 settembre 2018, 14:26

Sono giorni di lavori nei territori dell'ex circoscrizione 8. Da lunedì 10 settembre sono infatti iniziati gli interventi per il rifacimento dell'asfaltatura su diversi tratti della viabilità nelle frazioni di Aquilea, Mastiano e Gugliano per un importo netto di euro 33.549,14.

mercoledì, 26 settembre 2018, 14:18

Aprirà sabato 29 settembre alle 18 la sede di CasaPound a Marlia, in via della Chiesa: sarà il nuovo presidio del movimento sulla Piana di Lucca. Responsabile della sede sarà Eugenio Santelli, operaio nel cartario e responsabile sindacale.

mercoledì, 26 settembre 2018, 12:30

mercoledì, 26 settembre 2018, 11:24

Per il capogruppo della Lega in consiglio comunale, "il decreto Salvini su sicurezza ed immigrazione pone fine alla sciagurata stagione del buonismo di facciata inaugurata dai governi Prodi, Letta, Renzi, Gentiloni che è servita solo a foraggiare il lucroso business dell’accoglienza naturalmente a spese degli italiani".

mercoledì, 26 settembre 2018, 10:58

Sistema Ambiente S.p.A. comunica che, a partire dal l'1 ottobre, il servizio di raccolta abiti usati sul territorio dei comuni di Lucca, Borgo a Mozzano e Barga verrà svolto dalla Società Cooperativa R.A.U. (Raccolta abiti usati). Restano invariate le modalità di conferimento da parte degli utenti.