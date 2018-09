ettembre comincia alla grande per Asd marciatori Antraccoli

Altre notizie brevi

martedì, 4 settembre 2018, 17:58

Con un contributo di quasi 700.000 euro in tre anni la Regione Toscana torna a sostenere i Comuni che sceglieranno di portare avanti una pianificazione d'area vasta redigendo piani strutturali intercomunali.

martedì, 4 settembre 2018, 15:57

Venerdì 7 settembre si svolgerà una biciclettata del progetto 'Nati per leggere' destinato ai bambini da 0 a 6 anni a cura dei volontari del progetto in collaborazione con il Comune. La partenza è prevista alle ore 17 dal polo culturale Artémisia di Tassignano dove fino alle 17.30 si svolgerà...

martedì, 4 settembre 2018, 15:04

Lunedì 17 settembre alle 21 nei locali della parrocchia di San Filippo in via della Chiesa, l'amministrazione comunale incontrerà i cittadini della frazione di San Filippo per presentare i dati relativi alla sperimentazione effettuata sulla via di Tiglio nei giorni scorsi, in concomitanza con il cantiere Geal per il quale...

martedì, 4 settembre 2018, 14:24

C’è tempo fino a venerdì 28 settembre per presentare domanda per la selezione ad uno dei 102 posti disponibili nei cinque progetti di servizio civile nazionale presentati dall’Azienda USL Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno).

martedì, 4 settembre 2018, 14:10

"Non possiamo che pienamente condividere-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-la forte disapprovazione espressa da alcuni Comitati di cittadini, in merito al fatto che nel nosocomio di Lucca, in alcune camere, siano ospitati assieme una donna ed un uomo." "Una situazione di promiscuità indegna-prosegue il Consigliere-che merita, dunque,...

martedì, 4 settembre 2018, 12:00

Sabato 8 settembre alle 16, presso la chiesa parrocchiale di San Martino in Colle (Capannori), a cura della sezione Pescia-Montecarlo-Valdinievole dell'Istituto Storico Lucchese, in collaborazione con la sezione Auser Sesto Capannori e con il patrocinio del Comune di Capannori, sarà presentato il volume San Martino in Colle, storia di un...

martedì, 4 settembre 2018, 09:41

Oggi pomeriggio, 4 settembre, nell’ambito delle manifestazioni per il 50° anniversario di fondazione dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, alle ore 18,30 presso l’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca si terrà la presentazione del libro “Astor Piazzolla”, di Maria Susana Azzi.

martedì, 4 settembre 2018, 09:13

Venerdì 7 settembre alle 18:30 si terrà l'inaugurazione della mostra "Lucca al Foro Boario - Istantanee dalla Fiera degli Animali" di Alessandro "Mimmo" Tosi presso la Casermetta dei Balestrieri davanti al baluardo San Pietro.Lucca e il settembre lucchese.

lunedì, 3 settembre 2018, 14:28

Dopo la chiusura totale della strada nel fine settimana, i lavori Geal per la sostituzione del grande tubo che dai pozzi sul Serchio alimenta tutto l'acquedotto cittadino, riprenderanno per alcuni giorni con la chiusura nottura della strada.

lunedì, 3 settembre 2018, 14:26

I tecnici dell'ufficio edilizia scolastica questa mattina hanno effettuato un sopralluogo al nido Acquario di San Concordio, dove sabato scorso (1 settembre), a causa delle forti piogge si sono verificate delle infiltrazioni. La pioggia, infiltrandosi, ha bagnato i pannelli in cellulosa del controsoffitto: alcuni di essi, impolpati di acqua, si...