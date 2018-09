"Famiglie al museo" al Museo della Cattedrale di lucca

Altre notizie brevi

martedì, 25 settembre 2018, 14:14

Sabato 29 settembre alle ore 9.30, presso la Torre Guinigi in via Sant’Andrea 45 a Lucca, si inaugura “Silence”, personale del pittore Guido Morelli, curata dalla galleria BessArte di Lucca. In esposizione recenti oli su tela e tecniche miste su carta.

martedì, 25 settembre 2018, 13:06

Alla Misericordia di Macinaia e San Giusto sono disponibili 15 posti per il servizio civile universale rivolto ai giovani da 18 a 28 anni. I progetti finanziati sono 3 ed alle persone selezionate sarà erogato un rimborso spese mensile di 433€. Domande entro le ore 18 del 28 Settembre 2018.

martedì, 25 settembre 2018, 08:58

I Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi) interviene dopo il rammarico espresso dai componenti della Commissione Sociale e Sanità a seguito della propria visita al San Luca."Abbiamo letto con sorpresa - esordiscono - del rammarico espresso dai componenti della Commissione Sociale e Sanità per non essere stati al...

lunedì, 24 settembre 2018, 21:12

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Carrarese, in programma giovedì 27 settembre alle ore 20.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, è attiva sul circuito Go2.

lunedì, 24 settembre 2018, 17:53

Il Premio Mario Tobino, annualmente istituito per promuovere la figura del grande scrittore viareggino, è rivolto agli istituti scolastici della provincia di Lucca che ricevono il bando all'inizio dell'anno scolastico, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale. In particolare il Premio è rivolto:

lunedì, 24 settembre 2018, 17:13

A causa di un guasto, oggi (lunedì) e domani (martedì) il centralino della polizia municipale di Capannori non è raggiungibile. Per mettersi in contatto è necessario chiamare il numero di cellulare 328/1506349.

lunedì, 24 settembre 2018, 14:31

Un seminario gratuito a Lucca sulle piante officinali e sulle novità introdotte dal nuovo testo unico. E' in programma mercoledì 26 settembre, dalle ore 9.30, presso la sala dell'Oro della Camera di Commercio di Lucca (Corte Campana) il seminario, organizzato da Coldiretti Lucca con il patrocinio dell'ente camerale, è dedicato...

lunedì, 24 settembre 2018, 10:00

Il 22 settembre presso la sede della ASD Marciatori Antraccoli, in presenza della commissione di estrazione e dei delegati del sindaco si è svolta l’estrazione a sorte dei biglietti vincenti; sono risultati vincenti biglietti n°

lunedì, 24 settembre 2018, 08:52

"La mancanza di sicurezza è tangibile, reale e non è una percezione, al contrario di quanto afferma il sindaco e la sua giunta" - così inizia il comunicato di Marcella Maniglia, segretario della Lega di Lucca e piana che continua - "Chiediamolo alla donna che, a Sant'Anna, ha trovato un...

domenica, 23 settembre 2018, 22:45

Il comitato provinciale Unicef fa presente che anche quest'anno si svolgerà la "Festa dei nonni e dei nipoti" a Lucca. L'iniziativa si terrà in Piazza del Giglio venerdì 28 e sabato 29 settembre, dalle ore 10 alle ore 19.