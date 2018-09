Il patrimonio culturale connesso al 5G: se ne parla a LuBeC con Matera e Tim

Altre notizie brevi

sabato, 29 settembre 2018, 21:19

Massimiliano Bindocci, consigliere comunale pentastellato traccia un bilancio della visita effettuata dai grillini all'ospedale S. Luca a S. Filippo: Dopo il sopralluogo all'Ospedale S. Luca al quale ha partecipato una qualificata delegazione di parlamentari, consiglieri e attivisti del M5S è arrivato il momento di fare alcune considerazioni.

sabato, 29 settembre 2018, 18:19

Marco Santi Guerrieri, presidente provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità, saluta con entusiasmo la nomina di Domenico Caruso a commissario provinciale della Lega Nord Lucca. "Auspico un significativo cambio di passo della Lega sull'intero territorio provinciale - scrive -.

sabato, 29 settembre 2018, 17:39

«Nel ringraziare chi fin qui ha guidato nella provincia di Lucca la compagine della Lega, ovvero il senatore Manuel Vescovi e Francesco Pellati prima di lui, mi congratulo volentieri oggi con il nuovo commissario provinciale della Lega a Lucca Domenico Caruso.

sabato, 29 settembre 2018, 17:38

“Congratulazioni vivissime e auguri di buon lavoro al dott. Domenico Caruso neo commissario provinciale della Lega”. Lo dichiara Marco Martinelli presidente del gruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Lucca. "Siamo convinti - aggiunge Martinelli- che Caruso saprà consolidare la collaborazione con tutte le forze di centrodestra alternative alla sinistra".

sabato, 29 settembre 2018, 17:33

"Il Def Di Maio-Salvini è il prodotto migliore possibile della logica populista di una parte del Governo – dichiara Giovanni Damiani, segretario provinciale lucchese di Forza Nuova - non c'è, né potrebbe esserci, rivoluzione, non c'è nemmeno un timido tentativo di avviarsi alla sovranità monetaria, mancano una visione nazionale dell'economia...

sabato, 29 settembre 2018, 17:31

"120X120": Alleanza ha festeggiato 120 anni con un evento unico al mondo per le famiglie a favore dei bambini meno fortunati

sabato, 29 settembre 2018, 17:26

A partire da lunedì 1 ottobre ogni primo e terzo lunedì del mese, ci si potrà reacare alla sede dell'Aducons Law e Food per poter parlarecon l'esperto in bolletta. Da questo mese infatti l'associazione che cura gli interessi di utenti e consumatori mette a disposizione un "tecnico" a cui poter...

sabato, 29 settembre 2018, 13:37

Grazie alle migliorie tecniche offerte dall'azienda vincitrice dell'appalto per la manutenzione triennale del verde delle ex circoscrizioni di San Concordio e Santa Maria del Giudice, l'amministrazione comunale inizierà nella prossima settimana la posa di nuovi arredi in diverse zone verdi del territorio comunale.

sabato, 29 settembre 2018, 10:34

Nelle 600 farmacie specializzate di tutta Italia ottobre sarà il "Mese della tolleranza alimentare": una nuova iniziativa per aiutare i cittadini a conoscere e contrastare le infiammazioni da cibo.«Disturbi della digestione, sovrappeso, ma anche problematiche cutanee sono solo alcune delle conseguenze di un'alimentazione scorretta, sbilanciata, poco sana.

sabato, 29 settembre 2018, 10:23

Nei locali della biblioteca comunale decentrata ”M.Tobino“ di Camigliano si svolgeranno corsi di Inglese per adulti a vari livelli per n 48 ore ripartite in 32 lezioni.