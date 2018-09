Il Pd favorevole agli assi viari fatti bene a misura del nostro territorio

Altre notizie brevi

mercoledì, 12 settembre 2018, 22:18

Tocca a Casapound, questa volta, finire sotto le lenti di ingrandimento del segretario della sezione Pd centro Storico Roberto Panchieri: Dunque il movimento di estrema destra Forza Nuova aprirà Sabato prossimo una sede nella immediata periferia della città. La denominazione della sede sarebbe "Presidio Lucca".

mercoledì, 12 settembre 2018, 17:39

Sono 23 i piloti che prenderanno parte al Campionato italiano di acrobazia a motore in programma da venerdì 14 a domenica 16 settembre all'aeroporto di Capannori a Tassignano. È la prima volta che la competizione, inclusa nel programma della manifestazione "Festa dell'Aria 2018", vede un così alto numero di partecipanti;...

mercoledì, 12 settembre 2018, 10:37

Un vino più tipico, con più aromi e profumi. Grazie, anche, al ritorno delle 'mezze stagioni'. Francesco Colpizzi, presidente federazione vitivinicola di Confagricoltura Toscana fa il punto della situazione di un'annata 2018 che ha visto il ritorno delle "mezze stagioni", di una primavera più fresca e dei temporali tipici dei...

martedì, 11 settembre 2018, 22:26

Si sono svolti, nel fine settimana, i 21esimi campionati italiani di atletica leggera, organizzati dal Centro Sportivo Italiano Nazionale. Nell'impianti sportivo, oltre 1500 atleti si sono distinti nelle varie discipline di velocità e di concorsi. Unico atleta rappresentativo del CSI di Lucca è il paralimpico Stefano Gori, di Lucca.

martedì, 11 settembre 2018, 16:07

Ultimi biglietti gratuiti disponibili per il recital lirico realizzato da Alice Pizza in occasione dell'inaugurazione del nuovo locale di Via San Paolino 22. L'evento, in programma domani (mercoledì 12 settembre) alle ore 18.30 in Piazza Cittadella, vedrà impegnate Shoko Okada e Luna Lee (soprano) e Ludmilla Schiavotti (mezzosoprano), in un...

martedì, 11 settembre 2018, 15:47

L'Uici (Unione italiana ciechi ed ipovedenti) di Lucca fa presente che, dopo la pubblicazione dei bandi nazionali Giovani sì 2018, sono disponibili presso l'associazione quattro posti per il servizio civile. Possono partecipare alla selezione, per prendere parte a questo progetto dal titolo «Il mondo visto insieme: i tuoi occhi nei...

martedì, 11 settembre 2018, 13:54

Tutto pronto per l'apertura dello sgambatoio comunale per cani. L'area dove far correre, giocare e socializzare gli amici a quattro zampe che si trova a Capannori nell'area a verde dietro il palazzo comunale sarà inaugurata giovedì 13 settembre alle ore 11.30.

martedì, 11 settembre 2018, 12:49

Il pittore lucchese Fabrizio Barsotti espone fino al 15 settembre presso la Casermetta San Frediano in occasione della mostra collettiva della Costituzione Italiana. Aperta in orario 10-12; 16-18.

martedì, 11 settembre 2018, 11:36

Ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione gratuito per giovani fra i 16 e i 18 anni "Booking". Dalle prenotazioni alla gestione dei reclami fino all'attività di segreteria, anche in lingua straniera: tutto quanto è accoglienza turistica sarà al centro di un corso di formazione per lavorare nel settore,...

martedì, 11 settembre 2018, 09:56

È stato prorogato fino alle ore 14 di venerdì (14 settembre) il termine ultimo per iscriversi a CreaTech, l'hackathon che si terrà il 4 e 5 ottobre presso il Real Collegio di Lucca, all'interno della XIV edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali.