Inaugurazione monumento ai caduti di tutte le guerre ad Aquilea

Altre notizie brevi

giovedì, 20 settembre 2018, 18:34

Sabato 22 settembre, nell'ambito delle iniziative nazionali e internazionali dedicate alla tutela ambientale che hanno luogo in questo periodo, l'amministrazione comunale di Montecarlo, in collaborazione con Ascit e le Associazioni del territorio, organizza "puliAMO Montecarlo", giornata di volontariato ambientale in cui ragazzi, associazioni e cittadini possono dare il loro contributo,...

giovedì, 20 settembre 2018, 18:33

Sabato 22 settembre tornano nei Musei nazionali di Lucca le Giornate Europee del Patrimonio GEP 2018, con il tema “L’Arte di condividere”. La manifestazione, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, coinvolge i luoghi della cultura con l’intento favorire il dialogo culturale tra le Nazioni europee.

giovedì, 20 settembre 2018, 17:18

Roberto Panchieri, segretario del circolo centro storico del Pd: Condivido pienamente la presa di posizione dei gruppi di maggioranza in Consiglio Comunale e do l'adesione del Circolo Centro Storico del PD alla manifestazione di Piazza S.Giusto.

giovedì, 20 settembre 2018, 17:02

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la tradizionale festa “Pane e...” organizzata dalla Confartigianato Imprese Lucca con il patrocinio della Città di Lucca. La location, anche per la dodicesima edizione, rimane sempre la bellissima Piazza Napoleone.

giovedì, 20 settembre 2018, 16:51

Domani venerdì 21 settembre le amiche del club "La tela di Penelope" tornano ad incontrarsi una volta per settimana, condividendo la passione per il ricamo in particolare il punto croce ma non solo.

giovedì, 20 settembre 2018, 14:45

"Anche sul nostro territorio, come nel resto d'Italia, i rapporti di lavoro irregolari tramite caporalato arrivano a sfiorare in alcuni settori anche il 40 per cento degli impieghi totali. In Toscana, le denunce e gli arresti per caporalato sono l'11 per cento del totale del Paese: la nostra, seconda solo...

giovedì, 20 settembre 2018, 12:00

Presentazione del libro di Francesca Pisani "Ricercatezza e povertà. Don Domenico Martinelli architetto lucchese" (MariaPaciniFazzi editore, 2018) venerdì 21 settembre alle ore 18.00 (invece che alle 17.30 come comunicato) nell'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni.

giovedì, 20 settembre 2018, 11:47

In occasione delle "Giornate europee del patrimonio" domenica 23 settembre 2018 sarà effettuata un'apertura straordinaria delle Sede Sussidiaria posta in via dei Pubblici Macelli 155. Dalle ore 8,00 alle ore 12,30 sarà visitabile la mostra: Don Domenico Martinelli (1650-1718) Architetto lucchese famoso in Europa.

giovedì, 20 settembre 2018, 10:09

Non Una di Meno di Lucca interviene in merito agli episodi di violenza che hanno interessato la città di Lucca nei giorni scorsi bollandoli come "fascisti"."Non Una di Meno di Lucca - si legge nella nota - rifiuta con forza qualsiasi narrazione che non chiami gli episodi accaduti questo fine...

giovedì, 20 settembre 2018, 09:06

Venerdi sera, 21 settembre, ore 21, nei locali della biblioteca comunale decentrata “,M.Tobino” di Camigliano saranno protagonisti due celebri personaggi conterranei:Elena Zareschi, indimenticata attrice di teatro e di cinema, e Carlo Piaggia, appassionato esploratore dell’Africa.