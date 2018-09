La Rossano Brazzi Band in concerto

giovedì, 27 settembre 2018, 13:41

Il titolo dell'evento è tutto un programma: "In odor di profanitá". E così, la Rossano Brazzi Band promette di stupire ancora con un concerto alla chiesa di Gattaiola in programma venerdì 28 settembre a partire dalle 21,30.



La Rossano Brazzi Band è una divertente realtà musicale di Lucca, che in poco tempo si è fatta notare in tante iniziative di successo. Nel giugno 2017 hanno vinto il Postepay Crowdsound che ha permesso l'incisione de Il nuovo primo disco, un album che raccoglie dodici brani originali dalle atmosfere ironiche e surreali. Nel giugno 2018 la band partecipa alla prima edizione del Fun-cool Music Awards, raggiungendo la finale ed esibendosi presso il teatro Zelig di Milano. Venerdì 28 settembre la band torna a casa, con un concerto organizzato nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant'Andrea a Gattaiola, Lucca. Oltre ai dodici brani del disco la scaletta prevede alcune cover debitamente stravolte e tre canzoni fresche fresche.



Con l'occasione di esibirsi in un luogo di culto i Brazzi dichiarano di sentirsi "a un passo dalla beatificazione": "È un'occasione di festa per chiudere questa estate che non vuol finire" affermano i musicisti lucchesi. Immaginiamo che le provocazioni non mancheranno.