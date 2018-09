Lavori sul Brennero: riprendono i lavori

Altre notizie brevi

lunedì, 3 settembre 2018, 14:26

I tecnici dell'ufficio edilizia scolastica questa mattina hanno effettuato un sopralluogo al nido Acquario di San Concordio, dove sabato scorso (1 settembre), a causa delle forti piogge si sono verificate delle infiltrazioni. La pioggia, infiltrandosi, ha bagnato i pannelli in cellulosa del controsoffitto: alcuni di essi, impolpati di acqua, si...

lunedì, 3 settembre 2018, 14:22

E’ di 1.319 veicoli controllati e 1.697 persone identificate il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dalla Polstrada sulle principali arterie della Toscana. L’attività, svolta su input della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, era mirata ad assicurare un tranquillo rientro dalle vacanze, nonché a prevenire gli...

lunedì, 3 settembre 2018, 12:24

"I fatti della Dogaia riportano l’attenzione sulle difficoltà e i pericoli che gli agenti di Polizia penitenziaria sono costretti ad affrontare quotidianamente nello svolgimento del proprio lavoro, e sono l’ennesimo campanello di allarme di una situazione degenerata che abbiamo intenzione di affrontare quanto prima" lo afferma Jacopo Alberti, consigliere regionale...

lunedì, 3 settembre 2018, 12:11

Entra nel vivo il programma delle celebrazioni per commemorare il giorno della Liberazione di Lucca. Il fitto calendario di manifestazioni si snoderà infatti per circa un mese con appuntamenti dedicati alla memoria, incontri culturali e convegni.

lunedì, 3 settembre 2018, 10:50

Il 28 settembre 2018 partirà il nuovo corso di storia del cinema a Lucca. Si tratta di un viaggio che, in 12 lezioni e altrettante proiezioni di film, ripercorrerà la storia del cinema, dalle basi del linguaggio filmico fino alle nuove tecnologie 3D, virtuali e olografiche.

lunedì, 3 settembre 2018, 09:50

Venerdì 7 settembre alle 21, nella sala dell'Affresco presso il complesso San Micheletto in via Elisa (Fondazione C.R.L.) Il Baluardo gruppo vocale lucchese, in occasione del 50° anniversario della Associazione Lucchesi nel Mondo, nel ricordo di Cesare Viviani scomparso 25 anni fa, mette in scena Omaggio a Geppe in onore...

domenica, 2 settembre 2018, 12:00

L‘Associazione “Amici del libro” di Camigliano, al fine di agevolare il ritorno alle lezioni scolastiche, organizza un breve e intensivo corso di Lngua Inglese per alunni delle medie e delle elementari che verterà su puntualizzazioni e ripassi,.

domenica, 2 settembre 2018, 09:45

Il pittore lucchese Fabrizio Barsotti interviene per rispondere al comitato Vivere in Centro Storico riguardo a via dei Fossi. "La riunione tenuta il 30 agosto presso il Circolo Arci in via Santa Gemma Galgani alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini e dell'assessore Celestino Marchini - dichiara - era per discutere...

sabato, 1 settembre 2018, 14:34

Si inaugura martedì 4 settembre alle 17,30 organizzata da L'Anpi Lucca la collettiva dedicata alla Costituzione presso la Casermetta San Frediano sulle Mura. Espongono circa 30 pittori lucchesi- Fabrizio Barsotti- Sergio Betti- Maurizia Cardone- Catia Canozzi-Cinzia Coronese- Lorenzo D'Angiolo- Kote Dima- Anna Garibotti-Enrico Landi-Janet Kay Lilly- Adolfo Lorenzetti- Michele Lovi_Mauro...

sabato, 1 settembre 2018, 12:33

"Toscana nella c… fino al collo, Toscana con la puzza al naso: potrei trovare mille e uno modi per buttarla in caciara, ma il fatto invece è grave perché da un mese non si sa più dove conferire e smaltire il cosiddetto ‘bottino’, e adesso la situazione sta divenendo esplosiva.