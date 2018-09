Lucchese - Carrarese: un'ordinanza sulla somministrazione di alimenti e alcolici

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:29

In occasione della partita di calcio Lucchese - Carrarese che si svolgerà giovedì 27 settembre allo stadio Porta Elisa alle 20.30, a seguito di una specifica richiesta della Questura, il sindaco ha emesso un'ordinanza che limita la vendita di alimenti e di bevande e alimenti in contenitori rigidi e di bevande alcoliche.



Nel dettaglio all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze per la bruschetteria "Contantamore" via dello Stadio, bar "Chiosco dello Stadio" via Marconi 155, ristorante "Gatto ci cova" via Barbantini 388, pizzeria Vecchia Rotonda via Giovannetti 2, bar Be.Pa srl (interno stadio), "Alterego del Gusto" (di Salvatore Cozza titolare di parcheggio a fine commercio aree pubbliche) nelle due ore precedenti la manifestazione sportiva (quindi dalle 18,30) fino a un'ora dopo la fine della stessa, sarà vietato ai titolari dei suddetti pubblici esercizi commerciali (sia in sede fissa che in area pubblica) e per mezzo di distributori automatici, la vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo o vetro ad eccezione delle consumazioni al tavolo all'interno dei locali o nei dehors dei medesimi. Nello stesso arco temporale divieto di vendita di bevande alcoliche comprese quelle con contenuto alcolico pari o inferiore al 5% del volume..