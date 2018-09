Manutenzione del verde pubblico: in arrivo nuovi arredi per le frazioni

sabato, 29 settembre 2018, 13:37

Grazie alle migliorie tecniche offerte dall'azienda vincitrice dell'appalto per la manutenzione triennale del verde delle ex circoscrizioni di San Concordio e Santa Maria del Giudice, l'amministrazione comunale inizierà nella prossima settimana la posa di nuovi arredi in diverse zone verdi del territorio comunale.

Nuovi tavoli con sedute, nuove panchine e bacheche, per un totale di 14 elementi, saranno montati soprattutto negli spazi che necessitano maggiormente di essere dotati di nuove attrezzature, in particolare i parchi di San Concordio, la “Montagnola”, in via Nottolini, e nella traversa prima di via della Formica (il parco “Saharawi”), quelli di Pontetetto nel quartiere Giardino, e il parco di Santa Maria del Giudice, nei pressi della scuola elementare. È stata inoltre decisa la collocazione di due panchine anche nella zona di Ponte a Moriano, nell'area a verde nei pressi della traversa prima di via della Croce.