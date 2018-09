Marlia: sabato CasaPound apre una nuova sede

mercoledì, 26 settembre 2018, 14:18

Aprirà sabato 29 settembre alle 18 la sede di CasaPound a Marlia, in via della Chiesa: sarà il nuovo presidio del movimento sulla Piana di Lucca. Responsabile della sede sarà Eugenio Santelli, operaio nel cartario e responsabile sindacale. "Nello spazio, oltre alla sede politica troverà posto anche la raccolta alimentare che portiamo avanti già da anni in supporto delle famiglie lucchesi in difficoltà. Sabato scorso - continua Santelli - abbiamo organizzato una cena di raccolta fondi coinvolgendo 200 persone e 30 esercizi commerciali che hanno offerto tutto. Ora il centro della raccolta diverrà Marlia."

"Abbiamo molti sostenitori a Capannori - dichiara Fabio Barsanti, responsabile provinciale e consigliere comunale a Lucca - e in particolare a Marlia. E' dal risultato elettorale dell'8% alle scorse amministrative di Lucca che tanti simpatizzanti di Capannori hanno iniziato a richiedere la presenza di CasaPound. Per questo e per l'importanza del comune di Capannori abbiamo deciso di posizionare la nostra sede sulla Piana a Marlia."

Si tratta del quarto spazio che CasaPound apre in provincia di Lucca, dopo le sedi di Lucca e Pietrasanta e lo spazio informativo a Massarosa.