Marra (3Generazioni): "È il lavoro che nobilita l'uomo, non l'assistenzialismo"

sabato, 29 settembre 2018, 09:49

Felice Marra (3Generazioni L'Unione Generazionale per il Progresso) interviene sul dibattito di questi giorni in merito alle misure previste sul reddito di cittadinanza. "In questi giorni - esordisce - vi è un dibattito importante sulle misure previste sul reddito di cittadinanza. Alcuni sono favorevoli alle misure previste dal Governo altri invece avanzano dei forti dubbi in merito all'indebitamento del nostro paese su cui grava un macigno di debito pubblico che va oltre il 130 per cento del prodotto interno lordo con punte di debito che ormai sono oltre i 2 mila 300 miliardi di euro".



" L'articolo 1 della nostra Costituzione - spiega -, nella parte sui principi fondamentali che reggono la nostra Repubblica dice che "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro". Ancora l'articolo 3 della nostra Costituzione afferma che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per consentire ai cittadini di esprimere le proprie capacità. Questi principi fondamentali furono firmati il 27 dicembre 1947 da grandissimi uomini che iniziarono a ricostruire l'Italia nel dopoguerra. Tra questi voglio ricordare Enrico De Nicola, che era il capo dello Stato, Umberto Terracini, presidente dell'assemblea costituente, Nilde Iotti, Palmiro Togliatti, Giuseppe Dossetti, Pietro Nenni, Pietro Calamandrei, Aldo Moro, Giorgio La Pira, Giovanni Leone, Pietro Calamandrei, e sopratutto il presidente del Consiglio dell'epoca il grande Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi in un bellissimo discorso disse che "un uomo politico guarda alle prossime elezioni. Uno statista guarda invece alle prossime generazioni".



"Ecco - incalza - che questa riflessione, questi principi fondamentali posti da grandissimi uomini del passato, ci fanno comprendere che la vera azione per rilanciare il progresso in Italia è ripartire dalle energie degli esseri umani creando lavoro. Per pensare davvero alle nuove generazioni occorre creare lavoro non esiste altra via. Del resto uno dei più grandi problemi dell'Italia è il tasso di disoccupazione giovanile che va oltre il 30 per cento con punte di oltre il 40 per cento nelle regioni meridionali".



"E' il lavoro che da radici e nobilita l'uomo - dichiara - perche' permette di esprimere le proprie potenzialità e talenti e permette di creare o mettersi al sevizio di una comunità. Le misure sul reddito di cittadinanza avranno dunque un senso solo se saranno un ingranaggio di un nuovo motore che crea lavoro e progresso. Queste misure saranno adeguate solo se saranno una spinta transitoria per costruire intorno alle persone dei percorsi di riqualificazione e di inserimento nel mondo del lavoro".



"Sarà determinante, pertanto, - conclude - vedere se in Italia si riuscirà a costruire tale sistema innovativo di inserimento al lavoro. Il successo di considerare tali spese come indebitamento o come investimento per il futuro dipendera' proprio dalla capacità o meno di tale sistema di creare nuovi posti di lavoro e consentire alle persone di realizzarsi e continuare a camminare con le proprie gambe per contribuire con il loro apporto al progresso della nostra comunità. In caso contrario tali misure saranno l'ennesima azione assistenziale che produrrà ulteriore debito a carico delle nuove generazioni".